خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برق دارندگان دستگاه رمزارز غیرمجاز از امروز قطع می‌شود

برق دارندگان دستگاه رمزارز غیرمجاز از امروز قطع می‌شود
کد خبر : 1818113
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت توانیر اعلام کرد: از ساعت ۱۰ صبح امروز (سوم مردادماه) برق تمامی صنایع دارای حتی یک دستگاه رمزارز غیرمجاز به مدت یک هفته قطع خواهد شد.

به گزارش ایلنا، محمد اله‌داد، مدیرعامل شرکت توانیر در نشست مدیریت بار تابستان اعلام کرد: بر اساس برآوردها، روز‌های ابتدایی هفته پیش‌رو، اوج بار شبکه برق خواهد بود؛ از این رو انتظار می‌رود تمامی برنامه‌های ابلاغی با دقت و بدون هیچ‌گونه وقفه اجرا شود تا شرایط تأمین برق کشور با نظم و پایداری بیشتری مدیریت شود.

قطع برق صنایع دارای ماینر غیرمجاز از ساعت ۱۰ صبح امروز 

مدیرعامل توانیر با اشاره به تصمیمات دولت برای مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز گفت: مطابق مصوبات ابلاغ‌شده، هر واحد صنعتی که حتی یک دستگاه ماینر غیرمجاز در آن کشف شود، برق آن مجموعه به مدت یک هفته قطع خواهد شد و این موضوع از ساعت ۱۰ صبح امروز اجرایی می‌شود.

اله‌داد با بیان اینکه نزدیک به ۴۰۰ واحد صنعتی مشمول این مصوبه شناسایی شدند، تصریح کرد: برخورد با برق‌دزدی و استخراج غیرمجاز رمزارز بدون هیچ‌گونه اغماض انجام خواهد شد و اطلاع‌رسانی این اقدامات نیز باید به‌صورت گسترده در سطح استان‌ها انجام شود.

تشدید برخورد با انشعاب‌های غیرمجاز

مدیرعامل توانیر همچنین بر تشدید برخورد با انشعاب‌های غیرمجاز تأکید کرد و گفت: علاوه بر استمرار جمع‌آوری انشعاب‌های غیرمجاز، ساماندهی دستفروشان و واحد‌های سیار که به‌صورت غیرمجاز از شبکه برق استفاده می‌کنند نیز باید با راهکار‌های اجرایی مناسب دنبال شود تا ضمن حفظ منظر شهری، از ترویج برق‌دزدی جلوگیری شود.

تغییر برنامه مدیریت مصرف در شهرک‌های صنعتی

اله‌داد در ادامه درباره مصوبات جدید مدیریت مصرف در بخش صنعت گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، محدودیت مصرف برق ۴۸ شهرک صنعتی از دو روز به یک روز در هفته کاهش یافته است تا امکان تأمین برق بیشتر برای واحد‌های تولیدی فراهم شود؛ صنایع انرژی‌بر نیز همچون گذشته موظف به تأمین برق مورد نیاز خود هستند.

خاموشی‌های خانگی با اطلاع‌رسانی و حداکثر دو ساعت

وی با اشاره به برنامه‌های مدیریت مصرف در بخش خانگی افزود: مطابق تصمیمات اتخاذشده، خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده در بخش خانگی در سراسر کشور حداکثر دو ساعت خواهد بود و اجرای این برنامه با اطلاع‌رسانی قبلی انجام می‌شود؛ البته در مناطق جنوبی و جنگ‌زده، تأمین برق با ملاحظات ویژه دنبال خواهد شد.

توسعه مولد‌های مقیاس کوچک و ضرورت اتصال فوری نیروگاه‌های خورشیدی

مدیرعامل توانیر همچنین با اشاره به توسعه مولد‌های مقیاس کوچک و نیروگاه‌های خورشیدی اظهار کرد: با وجود خسارت‌های واردشده در شرایط جنگ، ظرفیت قابل توجهی از مولد‌های مقیاس کوچک وارد مدار شده است و هر نیروگاه خورشیدی که آماده بهره‌برداری باشد باید بدون تأخیر به شبکه متصل شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل