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قیمت دلار و یورو مرکز مبادله ایران؛ امروز شنبه سوم مرداد ۱۴۰۵

قیمت دلار و یورو مرکز مبادله ایران؛ امروز شنبه سوم مرداد ۱۴۰۵
کد خبر : 1818110
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قیمت فروش حواله دلار در مرکز مبادله ایران ۱۵۱ هزار و ۴۶۷ تومان و نرخ فروش حواله یورو نیز ۱۷۲ هزار و ۴۳۵ تومان است.

به گزارش ایلنا، امروز شنبه سوم مرداد ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۵۱ هزار و ۴۶۷ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۵۰ هزار و ۱۰۴ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۷۲ هزار و ۴۳۵ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۷۰ هزار و ۸۸۳ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۴۱ هزار و ۲۴۳ تومان و قیمت خرید حواله آن ۴۰ هزار و ۸۷۲ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه هزار و ۹۴۱ تومان و قیمت خرید حواله آن هزار و ۹۲۳ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۲ هزار و ۳۶۸ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۲ هزار و ۱۶۷ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۵۷۲ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۵۵۸ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۹۲ هزار و ۵۱۲ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۱ هزار و ۶۸۰ تومان است.

نرخ فروش حواله هزاروون کره جنوبی ۱۰۳ هزار و ۶۶۳ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۰۲ هزار و ۷۳۰ تومان است.

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