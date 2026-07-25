قیمت دلار و یورو مرکز مبادله ایران؛ امروز شنبه سوم مرداد ۱۴۰۵

به گزارش ایلنا، امروز شنبه سوم مرداد ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۵۱ هزار و ۴۶۷ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۵۰ هزار و ۱۰۴ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۷۲ هزار و ۴۳۵ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۷۰ هزار و ۸۸۳ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۴۱ هزار و ۲۴۳ تومان و قیمت خرید حواله آن ۴۰ هزار و ۸۷۲ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه هزار و ۹۴۱ تومان و قیمت خرید حواله آن هزار و ۹۲۳ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۲ هزار و ۳۶۸ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۲ هزار و ۱۶۷ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۵۷۲ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۵۵۸ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۹۲ هزار و ۵۱۲ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۱ هزار و ۶۸۰ تومان است.

نرخ فروش حواله هزاروون کره جنوبی ۱۰۳ هزار و ۶۶۳ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۰۲ هزار و ۷۳۰ تومان است.