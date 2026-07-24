سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگوی اختصاصی با ایلنا و در پاسخ به این سوال که "مردم بعضا گلایه‌مند از افزایش تعرفه برخی بسته‌های اینترنت ازسوی برخی اپراتورها هستند، چگونه می‌توانند شکایات خود را اعلام کنند؟" گفت: هرگونه تغییر در تعرفه مربوط به بسته‌های اینترنت و در واقع ترافیک، به صورت رسمی به دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام می‌شود.

مردم افزایش تعرفه بسته‌های اینترنت را به ۱۹۵ منعکس کنند

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: اتفاقا نکته‌ای که داریم، همین است که این مصوبات، مصوباتی نیست که اعلام نشود، منتهای مراتب بعضاً به ما منعکس می‌شود که افزایش تعرفه وجود داشته و مردم این افزایش تعرفه را به ما منعکس کردند.

هاشمی افزود: خواهش ما از مردم این است که اگر افزایش قیمتی را در بسته‌های اینترنت دیدند، به سامانه ۱۹۵ منعکس کرده و مستنداتشان را هم بارگذاری کنند.

حمایت از حقوق مصرف‌کننده مهم‌ترین وظیفه ماست

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه تلاش ما این است که پاسخگوی این موضوع به مردم باشیم، گفت: اگر مردم این موضوع را از طریق سامانه ۱۹۵ به ما منعکس کنند، مطمئن باشند که ما با جدیت این موضوع را دنبال می‌کنیم و درباره این موضوع دغدغه داریم.

هاشمی افزود: مهم‌ترین وظیفه ما در مجموعه وزارت ارتباطات و مشخصاً در مجموعه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حمایت از حقوق مصرف‌کننده است و مشخصا تشکیلاتی به این نام داریم. اگر این موضوع ازسوی مردم منعکس شود، همکاران ما حتماً موضوع را پیگیری می‌کنند و ما هم خود را مکلف و موظف می‌دانیم که به این موضوع رسیدگی کنیم.

گفتگو: میناسادات حسینی

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