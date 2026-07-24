خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با ایلنا؛

مردم گرانی بسته‌های اینترنتی را منعکس کنند/ وظیفه ما حمایت از مصرف‌کننده است

مردم گرانی بسته‌های اینترنتی را منعکس کنند/ وظیفه ما حمایت از مصرف‌کننده است
کد خبر : 1817698
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه خواهش ما از مردم این است که اگر افزایش قیمتی را در بسته‌های اینترنت دیدند، به سامانه ۱۹۵ منعکس کرده و مستنداتشان را هم بارگذاری کنند، گفت: مهم‌ترین وظیفه ما در مجموعه وزارت ارتباطات و مشخصاً در مجموعه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حمایت از حقوق مصرف‌کننده است.

سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگوی اختصاصی با ایلنا و در پاسخ به این سوال که "مردم بعضا گلایه‌مند از افزایش تعرفه برخی بسته‌های اینترنت ازسوی برخی اپراتورها هستند، چگونه می‌توانند شکایات خود را اعلام کنند؟" گفت: هرگونه تغییر در تعرفه مربوط به بسته‌های اینترنت و در واقع ترافیک، به صورت رسمی به دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام می‌شود.

مردم افزایش تعرفه بسته‌های اینترنت را به ۱۹۵ منعکس کنند 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: اتفاقا نکته‌ای که داریم، همین است که این مصوبات، مصوباتی نیست که اعلام نشود، منتهای مراتب بعضاً به ما منعکس می‌شود که افزایش تعرفه وجود داشته و مردم این افزایش تعرفه را به ما منعکس کردند.

هاشمی افزود: خواهش ما از مردم این است که اگر افزایش قیمتی را در بسته‌های اینترنت دیدند، به سامانه ۱۹۵ منعکس کرده و مستنداتشان را هم بارگذاری کنند.

حمایت از حقوق مصرف‌کننده مهم‌ترین وظیفه ماست

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه تلاش ما این است که پاسخگوی این موضوع به مردم باشیم، گفت: اگر مردم این موضوع را از طریق سامانه ۱۹۵ به ما منعکس کنند، مطمئن باشند که ما با جدیت این موضوع را دنبال می‌کنیم و درباره این موضوع دغدغه داریم. 

هاشمی افزود: مهم‌ترین وظیفه ما در مجموعه وزارت ارتباطات و مشخصاً در مجموعه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حمایت از حقوق مصرف‌کننده است و مشخصا تشکیلاتی به این نام داریم. اگر این موضوع ازسوی مردم منعکس شود، همکاران ما حتماً موضوع را پیگیری می‌کنند و ما هم خود را مکلف و موظف می‌دانیم که به این موضوع رسیدگی کنیم. 

گفتگو: میناسادات حسینی

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل