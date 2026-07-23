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توزیع رایگان CNG در بیش از هزار جایگاه

توزیع رایگان CNG در بیش از هزار جایگاه
کد خبر : 1817662
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رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی CNG کشور از آغاز پویش «یکدل برای ایران؛ CNG رایگان برای مردم ایران» با مشارکت داوطلبانه بیش از یک هزار جایگاه CNG در سراسر کشور خبر داد و گفت: در شرایط حساس کنونی و با توجه به شرایط جنگی کشور، جایگاه‌داران و بهره‌برداران CNG با همکاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، با هدف کمک به مردم، حفظ ذخایر سوخت کشور و جلوگیری از مصرف بی‌رویه بنزین، اقدام به عرضه رایگان CNG کرده‌اند.

به گزارش ایلنا، احسان جان‌محمدی اظهار کرد: بر اساس این پویش، بیش از یک هزار جایگاه CNG در سراسر کشور از تاریخ اول مردادماه تا اطلاع ثانوی، به‌صورت کاملاً داوطلبانه و با هزینه جایگاه‌داران و بهره‌برداران، گاز طبیعی فشرده (CNG) را به‌صورت رایگان در اختیار مردم قرار می‌دهند.

وی افزود: بر این اساس، هر شهروندی که با خودروی دوگانه‌سوز خود به جایگاه‌های مشارکت‌کننده در این پویش مراجعه کند، بدون پرداخت هیچ‌گونه وجهی می‌تواند سوخت CNG مورد نیاز خود را دریافت کند. این اقدام، تصمیمی کاملاً داوطلبانه از سوی جایگاه‌داران و بهره‌برداران CNG است که با هدف کمک به مردم در شرایط اقتصادی کنونی، ایفای مسئولیت اجتماعی و همچنین همراهی با برنامه‌های مدیریت مصرف سوخت کشور انجام می‌شود.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی CNG کشور با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف بنزین در شرایط فعلی کشور گفت: با توجه به شرایط خاص و جنگی کشور، حفظ و صیانت از ذخایر سوخت و جلوگیری از مصرف بی‌رویه بنزین، یک ضرورت ملی است و صنعت CNG می‌تواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند. به همین دلیل، جایگاه‌داران و بهره‌برداران این صنعت به‌صورت داوطلبانه تصمیم گرفته‌اند با عرضه رایگان CNG، زمینه استفاده بیشتر مردم از این سوخت را فراهم کنند.

جان‌محمدی ادامه داد: از تمامی دارندگان خودروهای دوگانه‌سوز، به‌ویژه تاکسی‌ها، وانت‌بارها و سایر خودروهای عمومی و شخصی دوگانه‌سوز درخواست می‌کنیم در این شرایط حساس، حتی‌الامکان از مصرف بنزین خودداری کرده و با مراجعه به جایگاه‌های CNG سراسر کشور، از این سوخت پاک و اقتصادی استفاده کنند.

وی تأکید کرد: استفاده بیشتر از CNG در شرایط فعلی، علاوه بر کمک به حفظ ذخایر بنزین کشور، موجب کاهش فشار بر مصرف این سوخت و مدیریت بهتر منابع انرژی کشور خواهد شد و مردم نیز می‌توانند با استفاده از ظرفیت خودروهای دوگانه‌سوز خود، در این حرکت ملی مشارکت کنند.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی CNG کشور در پایان ضمن قدردانی از مشارکت داوطلبانه جایگاه‌داران و بهره‌برداران CNG در سراسر کشور گفت: پویش «یکدل برای ایران؛ CNG رایگان برای مردم ایران» نمادی از همراهی و همدلی فعالان صنعت CNG با مردم و کشور در شرایط حساس کنونی است و امیدواریم با مشارکت مردم و استفاده حداکثری از ظرفیت خودروهای دوگانه‌سوز، بتوانیم در مدیریت مصرف سوخت و حفظ ذخایر انرژی کشور سهمی مؤثر داشته باشیم.

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