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قیمت نفت به بالاترین سطح در بیش از یک ماه گذشته رسید

قیمت نفت به بالاترین سطح در بیش از یک ماه گذشته رسید
کد خبر : 1817601
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قیمت نفت در پی تداوم اختلال در عرضه از مسیرهای ترانزیت در معامله‌های روز پنجشنبه به بالاترین حد در بیش از یک ماه اخیر رسید.

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، تشدید تنش‌ها در منطقه نفت‌خیز خاورمیانه و اختلال در مسیرهای عرضه، قیمت نفت را در معامله‌های روز پنجشنبه (یکم مرداد) برای پنجمین روز پیاپی افزایش داد و به بالاترین سطح در بیش از یک ماه گذشته رساند.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۷ و ۴۴ دقیقه روز پنجشنبه به وقت گرینویچ با ۳ دلار و ۸۰ سنت یا ۴ درصد افزایش به ۹۷ دلار و ۸۷ سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا با ۲ دلار و ۸۰ سنت یا ۳.۲ درصد افزایش، ۸۹ دلار و ۶۳ سنت به‌ازای هر بشکه دادوستد شد.

احمد عسیری، تحلیلگر راهبردی و تحقیقاتی در شرکت کارگزار انرژی پپراستون (Pepperstone)، گفت: چشم‌انداز کوتاه‌مدت نفت خام همچنان افزایشی است زیرا بازارها احتمال وقفه در عرضه از گذرگاه دوم را پیش‌بینی می‌کنند.

بانک گلدمن ساکس اعلام کرد که جریان عبور نفت از تنگه باب المندب در ماه گذشته میلادی به‌طور میانگین ​​​​حدود ۹ میلیون بشکه در روز بوده است و این رقم شامل حدود ۴ میلیون بشکه عرضه روزانه می‌شود که با اختلال تردد از چند گذرگاه منطقه، تغییر مسیر آن دشوار است.

گلدمن ساکس همچنین پیش‌بینی کرد که افزایش اخیر قیمت نفت تا ماه ژوئیه و اوت حفظ شود، زیرا ذخیره‌سازی‌های نفت جهان به دلیل افت تولید خاورمیانه، رشد تقاضای مربوط به سفرهای تابستانی و افت قابل‌توجه برداشت از ذخیره‌سازی‌های راهبردی نفت همچنان رو به کاهش است.

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