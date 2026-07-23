به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، وهب متقی‌نیا در همایش «تأمین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی» که با حضور سید مالک حسینی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سیدجواد حسینی معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور، جسیم مصطفوی مدیرعامل موسسه تاک و جمعی از مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، با تشریح دستاوردهای این الگوی توسعه‌ای، از تداوم حمایت بانک کشاورزی از این پروژه و طرح‌های توانمندسازی اقتصادی اقشار کم‌برخوردار خبر داد.

بر اساس این گزارش، متقی‌نیا با بیان اینکه توسعه روستایی بدون تقویت سرمایه اجتماعی محقق نخواهد شد، اظهار داشت: بانک کشاورزی طی بیش از ۹۰ سال فعالیت، رسالت خود را صرفاً در پرداخت تسهیلات تعریف نکرده، بلکه همواره کوشیده است با طراحی ابزارهای مالی متناسب با نیازهای واقعی مردم زمینه اشتغال، تولید و خوداتکایی را فراهم کند.

وی افزود: «طرح تأمین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی» جایگاهی ممتاز و متفاوت دارد؛ زیرا این طرح، تنها پرداخت تسهیلات نیست، بلکه نگاهی نو به توسعه روستایی است. در این الگو، تسهیلات پایان کار نیست؛ بلکه آغاز مسیر توانمندسازی است؛ مسیری که از بانک‌پذیر کردن افراد، آموزش سواد مالی، تشکیل گروه‌های خودیار، همراهی مستمر تسهیلگران و نظارت بر مصرف تسهیلات و اجرای کسب‌وکار آغاز می‌شود و تا رسیدن فعالیت اقتصادی به ثبات و پایداری ادامه می‌یابد.

مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به نتایج اجرای این طرح گفت: تاکنون بیش از ۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بیش از ۵ هزار گروه خودیار در ۲ هزار روستا و محله کشور پرداخت شده و زمینه اشتغال بیش از ۹۱ هزار نفر را فراهم کرده است.

متقی‌نیا، نرخ حدود ۹۹ درصدی بازپرداخت تسهیلات را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این برنامه دانست و تصریح کرد: در شرایطی که این تسهیلات بدون ضامن و وثیقه و تنها به اعتبار اجتماعی گروه، پرداخت می شود، این شاخص به روشنی نشان می‌دهد هرگاه تسهیلات با رویکرد توانمندسازی، اعتماد اجتماعی، آموزش، نظارت و همراهی پرداخت شود، هم موفقیت و سودآوری طرح بالا می رود و هم منابع بانکی صیانت می‌شود .

وی با اشاره به نقش بانک کشاورزی در اجرای این طرح اظهار داشت: این بانک از نخستین روز اجرای برنامه تأمین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی، بیش از ۲۴ سال به عنوان رکن اصلی تأمین مالی در کنار شرکای توسعه‌ای خود از جمله صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (IFAD)، مؤسسه تاک، سازمان بهزیستی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای همکار حضور داشته و در کنار تأمین منابع مالی، در خلق آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این برنامه نیز سهیم بوده است.

مدیرعامل بانک کشاورزی با تأکید بر اینکه تجربه بانکداری پیوندی می‌تواند الگویی مؤثر برای سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای کشور باشد، خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری، کشور به توسعه متوازن، کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای، تقویت اقتصاد محلی و ارتقای امنیت غذایی نیاز دارد و این تجربه موفق نشان داده است که توسعه پایدار زمانی محقق می‌شود که سرمایه مالی، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی در کنار یکدیگر قرار گیرند.

متقی‌نیا در پایان از اختصاص یک همت اعتبار جدید از سوی بانک کشاورزی برای گسترش این برنامه خبر داد و ابراز امیدواری کرد با توسعه دامنه اجرای بانکداری پیوندی، فرصت‌های بیشتری برای اشتغال پایدار، کاهش فقر، توانمندسازی جوامع محلی و رونق تولید در مناطق روستایی کشور فراهم شود.

شایان ذکر است در این همایش، با اهدای لوح از بانک کشاورزی برای اقدامات اثرگذار و حمایت همه جانبه از «طرح تأمین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی» قدردانی شد.

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