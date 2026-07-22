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بانک کشاورزی جایگاه برتر نظام بانکی در حوزه صیانت از مشتریان را کسب کرد

بانک کشاورزی جایگاه برتر نظام بانکی در حوزه صیانت از مشتریان را کسب کرد
کد خبر : 1817450
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بانک کشاورزی بر سااس ارزیابی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام شد، جایگاه برتر نظام بانکی در حوزه صیانت از مشتریان را به خود اختصاص داد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، این رتبه‌بندی در چارچوب مأموریت‌های نظارتی و بر اساس الزامات قانون جدید بانک مرکزی، با هدف سنجش میزان رعایت حقوق مشتریان، ارتقای شفافیت، بهبود تعامل با ذی‌نفعان و تقویت پاسخگویی شبکه بانکی انجام شده است.

در این ارزیابی، عملکرد بانک‌ها در چهار محور اصلی رسیدگی به شکایات، اطلاع‌رسانی و شفافیت، تعامل و آموزش و بر پایه یازده سنجه و زیرسنجه مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه، جایگاه بانک‌ها در حوزه‌هایی همچون سرعت و کیفیت پاسخگویی، شفافیت فرایندها، سهولت دسترسی به خدمات، ارتقای تجربه مشتری و نحوه رسیدگی به مطالبات و شکایات مشخص می‌شود.

بر اساس این گزارش، بنابر اعلام بانک مرکزی، این رتبه‌بندی به‌صورت مستمر و در بازه‌های زمانی منظم برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تکرار خواهد شد و نتایج آن در برخی تصمیمات نظارتی از جمله تعیین نرخ سپرده قانونی و سقف اضافه‌برداشت نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.

این گزارش می‌افزاید: کسب این رتبه توسط بانک کشاورزی، علاوه بر تأکید بر صیانت از حقوق مشتریان، نشان‌دهنده توجه به بهبود مستمر کیفیت خدمات، ارتقای اعتماد عمومی و تقویت جایگاه خود در شبکه بانکی کشور است؛ جایگاهی که در تداوم مأموریت این بانک برای حمایت از تولید، تأمین مالی بخش‌های مولد، پشتیبانی از امنیت غذایی و خدمت‌رسانی مؤثر به مشتریان معنا پیدا می‌کند.

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