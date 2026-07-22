نماینده مجلس: افزایش سرمایه بانک کشاورزی برای توسعه زیرساختهای امنیت غذایی ضروری است
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به انضباط مالی و عملکرد موفق بانک کشاورزی در حمایت از تولید و امنیت غذایی، بر ضرورت تسریع اجرای مصوبه افزایش سرمایه این بانک بهعنوان یک الزام برای توسعه زیرساختهای کشاورزی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، حبیب قاسمی با اعلام این مطلب افزود: موفقیتهای به دست آمده در تولید محصولات راهبردی همچون گندم و برنج، نتیجه زنجیره اقدامات حمایتی بانک کشاورزی در قالب خطوط اعتباری و پرداختهای نقدی است که در شرایط ویژه اقتصادی کشور، هوشمندانه و مؤثر اجرا شده و آثار آن در میزان برداشت محصولات کاملاً محسوس است.
قاسمی بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای قانونی برای تقویت سرمایه بانک کشاورزی تأکید کرد و گفت: علیرغم انضباط مالی و حمایتهای هدفمند این بانک از بخش کشاورزی، تحقق کامل مأموریتهای توسعهای این مجموعه نیازمند اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش سرمایه بانک کشاورزی است.
وی افزود: با وجود تصویب این موضوع در قانون بودجه سال گذشته، هنوز این افزایش سرمایه ۵۰ همتی که برای یک بانک تخصصی حیاتی است، عملیاتی نشده است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه تقویت سرمایه این بانک، به کاهش هزینههای ارزی، تقویت تولید داخلی و پایداری امنیت غذایی میانجامد، افزود: تحقق این مصوبه نیازمند عزم و اراده مشترک دولت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی است و ضروری است با پایش دقیق در جلسات تخصصی، بهویژه در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، موانع پیشروی اجرای این افزایش سرمایه بررسی و با تسهیلگری، این مهم هرچه سریعتر محقق شود.
وی همچنین بر استمرار نظارت مجلس بر عملکرد بانکهای تخصصی تأکید کرد و گفت: بدون تردید عملکرد بانک کشاورزی در چارچوب منابع و توان موجود، منطبق با مأموریتهای محوله بوده و برای حفظ این روند و تقویت زنجیره ارزش در بخش کشاورزی، اجرای مصوبه افزایش سرمایه این بانک ضروری است و نتایج مثبتی برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.