امکان وکالتی کردن حساب برای ثبت نام خودروهای وارداتی در بانک کشاورزی

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، مشتریانی که به منظور انجام مراحل خرید خودرو نسبت به وکالتی کردن حساب خود اقدام کرده‌اند، می‌توانند با بلوکه کردن مبلغ 5 میلیارد ریال در حساب خود نزد بانک کشاورزی از این خدمت بهره‌‌مند شوند.

بر اساس این گزارش، تاریخ بلوکه حساب از روز چهارشنبه 31 تیر ماه سال جاری تا پایان روز یکشنبه 4 مرداد ماه بوده و رفع بلوکه، 24 ساعت پس از خاتمه فرآیند ایجاد حساب وکالتی انجام خواهد شد. شایان ذکر است وکالتی کردن حساب به دو روش مراجعه حضوری و غیرحضوری (در پایگاه اینترنتی بانک کشاورزی) امکانپذیر است. این گزارش می‌افزاید: برای استفاده از این خدمت به صورت غیرحضوری، داشتن شماره حساب نزد بانک کشاورزی کافی است و نیازی به فعالسازی اینترنت بانک یا همراه بانک نیست. متقاضیان می‌توانند پس از وکالتی کردن و بلوکه حساب، جهت ثبت‌نام در این مرحله از عرضه خودروهای وارداتی، به آدرس اینترنتی Salecars.ir مراجعه کنند.

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