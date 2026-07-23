به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، سید محسن موسوی‌زاده با اشاره به نقش مؤثر بانک کشاورزی در مدیریت شرایط اقتصادی همزمان با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، از «کیف پول نوی‌پو» به عنوان یکی از موفق‌ترین ابزارهای نوین مالی در حمایت از فعالان بخش کشاورزی یاد کرد و گفت: این اقدام هوشمندانه، نقش مهمی در کاهش تنش‌های احتمالی بازار، تداوم تولید و حفظ پایداری زنجیره تأمین محصولات کشاورزی ایفا کرد.

وی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی یکی از مهم‌ترین اصلاحات اقتصادی سال‌های اخیر بود، اظهار داشت: اجرای این سیاست، به‌طور طبیعی نگرانی‌هایی را در میان تولیدکنندگان، تأمین‌کنندگان نهاده‌ها و سایر فعالان زنجیره تولید و تأمین بخش کشاورزی ایجاد می‌کرد و در صورت نبود سازوکارهای حمایتی، می‌توانست پیامدهایی برای بازار و تولید به همراه داشته باشد.

موسوی‌زاده افزود: بانک کشاورزی به عنوان بانک تخصصی و توسعه‌ای این بخش، در آن مقطع حساس با بهره‌گیری از ابزارهای نوین مالی، زمینه استمرار فعالیت تولیدکنندگان و تسهیل دسترسی آنان به منابع اعتباری را فراهم کرد. طراحی و اجرای «کیف پول نوی‌پو» نیز از جمله اقدامات ارزشمندی بود که توانست فرآیند تأمین مالی فعالان بخش کشاورزی را تسریع کرده و بخشی از دغدغه‌های آنان را کاهش دهد.

وی تأکید کرد: بهره‌گیری از ابزارهای مالی هوشمند در زمان اجرای این سیاست اقتصادی، به مدیریت شرایط بازار، کاهش نوسانات احتمالی و حفظ آرامش نسبی در زنجیره تأمین و توزیع محصولات کشاورزی کمک کرد و نشان داد که فناوری‌های نوین مالی می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش آثار جانبی تصمیمات کلان اقتصادی داشته باشند.

این نماینده مجلس با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های نوین تأمین مالی در بخش کشاورزی گفت: امروز کشاورزی کشور بیش از هر زمان دیگری به خدمات مالی هوشمند، سریع و شفاف نیاز دارد و تجربه موفق نوی‌پو نشان داد که راهکارهای دیجیتال علاوه بر افزایش سرعت و شفافیت خدمات، دسترسی بهره‌برداران به منابع مالی را نیز تسهیل می‌کنند.

موسوی‌زاده با قدردانی از رویکرد نوآورانه بانک کشاورزی در توسعه خدمات بانکی، تصریح کرد: عملکرد این بانک در دوره اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی نشان داد که بانک کشاورزی فراتر از نقش سنتی خود در تأمین مالی، توان طراحی و اجرای راهکارهای نوآورانه متناسب با نیازهای روز اقتصاد کشور را دارد و از ظرفیت لازم برای مدیریت شرایط حساس اقتصادی برخوردار است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت تداوم توسعه ابزارهای مالی دیجیتال اظهار داشت: گسترش خدمات هوشمند بانکی و توسعه ابزارهایی مانند «نوی‌پو» می‌تواند ضمن افزایش بهره‌وری و حمایت مؤثرتر از تولیدکنندگان و فعالان بخش کشاورزی، به تقویت امنیت غذایی و پا پایداری تولید در کشور کمک شایانی کند.

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