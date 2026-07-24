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ایلنا بررسی می‌کند؛

۷۰ درصد ظرفیت سدهای پایتخت خالی است

۷۰ درصد ظرفیت سدهای پایتخت خالی است
کد خبر : 1817209
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سدهای تهران در کل فقط ۳۰ درصد پرشدگی داشته یعنی ۷۰ درصد حجم سدها همچنان خالی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، بررسی سدهای پنجگانه تامین کننده  آب شرب و کشاورزی تهران تا ۲۹ تیر ماه سال آبی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ نشان می دهد که موجودی سدها تا تاریخ فوق ۵۶۷ میلیون متر مکعب بوده است که در مقایسه با رقم ۸۱۰ میلیون متر مکعبی میانگین بلندمدت در همین زمان ۲۴۳ میلیون متر مکعب کاهش یافته است.

این گزارش می افزاید؛ سدهای تهران در کل فقط ۳۰ درصد پرشدگی داشته یعنی ۷۰ درصد حجم سدها همچنان خالی است.

رصد بارش در سال آبی جاری (۱۴۰۵-۱۴۰۴) حاکی از آن است که تا ۲۹ تیر ماه تهران ۱۷۳.۷ میلیمتر بارندگی داشته که در مقایسه با رقم ۲۷۱.۳ میلیمتر متوسط بلندمدت ۳۶ درصد کاهش را نشان می دهد.

لازم به ذکر است؛ درصد تحقق بارش نسبت به نرمال ۶۴ درصد بوده است.

به هر روی گزارش‌های رسمی از وضعیت منابع آبی تهران تا ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵، و کسری نگران کننده زنگ خطر جدی را برای پایتخت به صدا درآورده است. 

تداوم خشکسالی و کاهش ۳۶ درصدی بارش‌ها نسبت به متوسط بلندمدت، سبب شده تا تنها ۳۰ درصد از ظرفیت مخازن سدها آب داشته باشد و ۷۰ درصد این ظرفیت حیاتی خالی بماند.

اگرچه خشکسالی متوالی کم آبی تهران را افزون کرده اما واقع امر اینکه پایتخت در محاصره ساخت‌ و سازهای شتاب‌ زده، تشنه‌ تر از همیشه است و بعبارت دیگر تهران امروز با آبِ قرضی از حوضه ‌های همجوار مانند طالقان نفس می‌ کشد.

سیاست‌‌های فعلی نیز تنها صورت‌ مسئله را پاک کرده و با تحمیل بارگذاری جمعیتی جدید، درواقع حوضه‌ های مبدأ را خشک می‌ کند.

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