به گزارش ایلنا از وزارت صمت، محمدعلی حاجی‌زاده با رد ادعا‌ها مبنی بر توقف ثبت‌سفارش‌های جدید در حوزه واردات خودرو، گفت: هر چند خودرو‌های واردشده در ماه‌های اخیر مربوط به ثبت‌سفارش‌های سال قبل هستند، اما توقفی هم در روند ثبت سفارش‌های جدید برای واردات نداریم.

وی با اشاره به آمار بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه ثبت‌سفارش‌شده در سال قبل، افزود: تقریباً ۷۵ هزار خودرو سال گذشته وارد شد و حدود ۸۰ هزار دستگاه همچنان در نوبت ورود هستند.

مدیرکل دفتر خودرو در ادامه درباره تخصیص نیافتن ارز از سوی بانک مرکزی گفت: ارز مورد نیاز به هیچ عنوان از بانک مرکزی تأمین نشده و دلیل آن اولویت‌بندی این بانک در تأمین ارز کالا‌های اساسی و دارو است که در شرایط کنونی اجتناب‌ناپذیر است.

حاجی‌زاده درباره نوسانات اخیر بازار افزود: اگرچه طی یک ماه گذشته قیمت‌ها در بازار خودرو روند کاهشی داشت، اما با تحولات منطقه‌ای مجدداً مسیر افزایشی در پیش گرفته که نشان می‌دهد خودرو تحت تأثیر متغیر‌های سیاسی، امنیتی، و ارزی قرار دارد و پیش‌بینی روند آن در فضای فعلی بسیار دشوار است.

مدیرکل دفتر خودروی وزارت صمت در خصوص انتقاد از ثابت ماندن تعرفه‌ها در شرایط افزایش نرخ ارز، گفت: با رشد نرخ ارز و عدم تغییر تعرفه‌های درصدی، قیمت نهایی به شدت افزایش می‌یابد؛ نمونه آن رسیدن قیمت برخی خودرو‌ها از چهار به بیش از ۵۶ میلیارد تومان است. کاهش تعرفه‌ها با توجه به وابستگی بودجه دولت به درآمد‌های گمرکی و ضرورت حمایت از تولید داخل، هرگونه تغییر نیازمند مصوبه هیئت وزیران است. در همین راستا وزارت صمت درخواست خود در خصوص اصلاح تعرفه‌ها را به کمیسیون مربوطه در هیات دولت ارایه کرده و منتظر دریافت پاسخ در این حوزه است.

وی با بیان اینکه ساختار تعرفه‌ها نیازمند اصلاح اساسی است، افزود: تغییر مبنای تعرفه از حالت درصدی به مدل‌های پلکانی یا مبتنی بر ارزش افزوده می‌تواند راهگشا باشد، اما این اصلاحات در شرایط جنگ و تحریم‌های بانکی، نیازمند بستر‌های قانونی و زمانی مناسب است و در کوتاه‌مدت محقق نمی‌شود.

حاجی‌زاده به آمار واردات اشاره کرد و گفت: طی ماه‌های سپری شده از سال جاری حدود ۱۷ هزار دستگاه خودرو وارد شده است و با تمهیدات ویژه وزارت صمت و با همکاری گمرکات کشور در خصوص تسهیل در ترخیص خودرو‌ها و البته با احتساب محموله‌های در راه، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال حدود ۸۵ هزار دستگاه وارد شود.

مدیرکل دفتر خودرو با تأکید بر اینکه روند واردات با وجود مشکلات متعدد متوقف نشده است، افزود: با وجود حملات سایبری به زیرساخت‌ها و محدودیت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، جریان واردات ادامه یافته که نشان‌دهنده تلاش وزارت صمت برای حفظ روند عرضه مستمر در بازار در حال انجام است.

حاجی‌زاده تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت واقف است که فضای فعلی نه آرمانی و نه حتی عادی است و تصمیم‌گیری در چنین بستری با چالش‌های متعدد همراه است. به هر حال با وجود شرایط جنگی، واردات خودرو متوقف نشده و با روندی که وزارت صمت در پیش گرفته، حتی نصاب واردات ۱۴۰۴ در سال ۱۴۰۵ شکسته خواهد شد و البته با فروکش کردن تنش‌های منطقه‌ای و بهبود هماهنگی بین‌دستگاهی، گام‌های مؤثرتری در جهت شفاف‌سازی و تعدیل قیمت‌ها برداشته خواهد شد.

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