به گزارش ایلنا، چهار محصول ایران‌خودرو در جدیدترین طرح فروش فوری با تحویل ۳۰ روزه عرضه شده‌اند و بررسی قیمت کارخانه و بازار نشان می‌دهد این خودروها همچنان از حاشیه سود قابل توجهی برای خریداران برخوردار هستند.

میزان سود هر محصول:

تارا دستی V1P (MT5) قیمت فروش: ۱ میلیارد و ۸۸۸ میلیون تومان قیمت بازار: ۲ میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان سود: ۲۴۲ میلیون تومان

دنا پلاس دستی EF7P قیمت فروش: ۲ میلیارد و ۲۵ میلیون تومان قیمت بازار: ۲ میلیارد و ۲۳۵ میلیون تومان

سود: ۲۱۰ میلیون تومان

رانا پلاس TU5P قیمت فروش: ۱ میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان. قیمت بازار: ۱ میلیارد و ۷۲۳ میلیون تومان سود: ۱۴۳ میلیون تومان

سورن پلاس XU7P رینگ آلومینیومی قیمت فروش: ۱ میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان قیمت بازار: ۱ میلیارد و ۶۵۲ میلیون تومان

سود: ۷۲ میلیون تومان

این بررسی نشان می‌دهد محصولات عرضه‌شده در این مرحله، علاوه بر تحویل ۳۰ روزه، از حاشیه سودی بین ۴.۵ تا ۱۲.۸ درصد برخوردارند و می‌توانند گزینه‌ای مناسب برای متقاضیان خرید خودرو باشند.

ارقام قیمت بازار بر اساس رصد بازار در زمان تهیه این گزارش بوده و ممکن است با توجه به نوسانات بازار تغییر کند.

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