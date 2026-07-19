سود کدام محصول در جدیدترین فروش فوری ایرانخودرو بیشتر است؟
اسامی چند ایران خودرو که سود بیشتری در فروش فوری دارند در این گزارش آمده است.
به گزارش ایلنا، چهار محصول ایرانخودرو در جدیدترین طرح فروش فوری با تحویل ۳۰ روزه عرضه شدهاند و بررسی قیمت کارخانه و بازار نشان میدهد این خودروها همچنان از حاشیه سود قابل توجهی برای خریداران برخوردار هستند.
میزان سود هر محصول:
تارا دستی V1P (MT5) قیمت فروش: ۱ میلیارد و ۸۸۸ میلیون تومان قیمت بازار: ۲ میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان سود: ۲۴۲ میلیون تومان
دنا پلاس دستی EF7P قیمت فروش: ۲ میلیارد و ۲۵ میلیون تومان قیمت بازار: ۲ میلیارد و ۲۳۵ میلیون تومان
سود: ۲۱۰ میلیون تومان
رانا پلاس TU5P قیمت فروش: ۱ میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان. قیمت بازار: ۱ میلیارد و ۷۲۳ میلیون تومان سود: ۱۴۳ میلیون تومان
سورن پلاس XU7P رینگ آلومینیومی قیمت فروش: ۱ میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان قیمت بازار: ۱ میلیارد و ۶۵۲ میلیون تومان
سود: ۷۲ میلیون تومان
این بررسی نشان میدهد محصولات عرضهشده در این مرحله، علاوه بر تحویل ۳۰ روزه، از حاشیه سودی بین ۴.۵ تا ۱۲.۸ درصد برخوردارند و میتوانند گزینهای مناسب برای متقاضیان خرید خودرو باشند.
ارقام قیمت بازار بر اساس رصد بازار در زمان تهیه این گزارش بوده و ممکن است با توجه به نوسانات بازار تغییر کند.