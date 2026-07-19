سهم سلامت از مالیات بر ارزش افزوده به ٢٧ هزار میلیارد تومان رسید

به گزارش ایلنا، گزارش سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تسهیم مالیات بر ارزش افزوده نشان می دهد سهم سلامت از مالیات بر ارزش افزوده وصولی در سه ماهه نخست امسال با رشد 78 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال 1403 به حدود 27 هزار میلیارد تومان رسیده است.

سهم سلامت از مالیات بر ارزش افزوده وصولی در سه ماهه ابتدایی سال 1403 حدود 15 هزار میلیارد تومان گزارش شده بود.

گفتنی است بر اساس بند یک ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، یک‌نهم از مالیات‌ها و عوارض وصولی ماده‌ (۷) و بندهای «الف» و «ب» ماده‌ (۲۶) این قانون به‌عنوان مالیات سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می‌یابد.

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