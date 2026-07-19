رشد ۳۱ درصدی عوارض واریزی برای توسعه و آبادانی کشور در سه ماهه نخست ۱۴۰۵

به گزارش ایلنا، سازمان امور مالیاتی کشور جزییاتی از توزیع و تسهیم عوارض ارزش افزوده برای توسعه و آبادانی شهرها و روستاهای کشور را در سه‌ماهه ابتدایی سال‌جاری ارایه داد که در مجموع نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۴، رشد ۳۱ درصدی دارد.

بر اساس این گزارش، ۶۷ ‌هزار و ۳۴۴ میلیارد تومان برای توسعه و آبادانی کشور به حساب شهرداری‌‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌‌ها و ادارات کل امور عشایر سراسر کشور پرداخت شده است. این رقم که در دوره مشابه سال قبل ۵۱ هزار و ۴۴۵ میلیارد تومان بوده ۳۱ درصد افزایش یافته است.

در سه ماهه نخست ۱۴۰۵، مبلغ ۵۴ هزار و ۱۲۳ میلیارد تومان به حساب شهرداری‌ها در سراسر کشور واریز شده است که این رقم 32 درصد بیشتر از 41 هزار و 140 میلیارد تومان واریزشده در دوره مشابه سال 1404 است.

همچنین در سه ماهه نخست امسال، ۱۱ هزار و ۶۵۸ میلیارد تومان به حساب دهیاری‌های سراسر کشور واریز شده است. مقایسه این رقم با مبلغ 9 هزار میلیارد تومان در دوره مشابه سال گذشته، حکایت از رشد 28 درصدی سهم دهیاری‌ها از عوارض ارزش افزوده دارد.

علاوه بر این، برای روستاهای فاقد دهیاری نیز ۹۲۲ میلیارد تومان به حساب فرمانداری‌های سراسر کشور واریز شده است که در مقایسه با 722 میلیارد تومان واریزشده در سه ماهه نخست 1404، حدود 28 درصد افزایش یافته است.

افزون بر این، در 90 روز ابتدایی سال‌جاری، مبلغ 641 میلیارد تومان به حساب ادارات کل امور عشایر سراسر کشور واریز شده است. سهم امور عشایر از عوارض ارزش افزوده در دوره مشابه سال گذشته، 495 میلیارد تومان بوده است که به معنای رشد 29 درصدی سهم این بخش بوده است.

گفتنی است سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس مواد 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده، اقدام به توزیع و تسهیم عوارض ارزش افزوده دریافتی در هر استان بین شهرداری‌‌ها، دهیاری‌‌ها، فرمانداری‌‌ها (برای روستاهای فاقد دهیاری) و امور عشایر در همان استان می کند. از طرف دیگر، توزیع این منابع در استان ها بر اساس دو شاخص سطح جمعیت و سطح توسعه نیافتگی مناطق صورت می‌گیرد و از این نظر نقش مهمی در بازتوزیع عادلانه و متوازن منابع ایفا می‌کند.

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