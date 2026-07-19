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تمدید مهلت ثبت‌سفارش بدون انتقال ارز برای واردات کالا‌های ضروری

تمدید مهلت ثبت‌سفارش بدون انتقال ارز برای واردات کالا‌های ضروری
کد خبر : 1815270
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بر اساس تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهلت ثبت‌سفارش با نوع عملیات ارزی «بدون انتقال ارز» از محل بند (۵۱) مصوبه شورای عالی امنیت ملی (بسته مقاومت‌سازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی)، در سامانه جامع تجارت تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ تمدید شد.

به گزارش ایلنا؛ این امکان صرفاً برای واردات کالا‌های ضروری شامل مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید می‌شود و تنها برای کالا‌هایی که دارای قبض انبار تا تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۵ هستند، قابل استفاده است.

 همچنین، مجوز اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان به‌منظور کنترل وجود قبض انبار تا تاریخ مذکور، در فرآیند ثبت‌سفارش سامانه پیش‌بینی و فعال شده است.

 

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