به گزارش ایلنا؛ این امکان صرفاً برای واردات کالا‌های ضروری شامل مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید می‌شود و تنها برای کالا‌هایی که دارای قبض انبار تا تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۵ هستند، قابل استفاده است.

همچنین، مجوز اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان به‌منظور کنترل وجود قبض انبار تا تاریخ مذکور، در فرآیند ثبت‌سفارش سامانه پیش‌بینی و فعال شده است.