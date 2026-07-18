روایت موفقیت شرکت تعاونی ستاره باران یزد

به گزارش ایلنا؛ در شرایط کنونی اقتصاد ایران که بنگاه‌های تولیدی با چالش‌های متعددی از جمله کمبود نقدینگی، هزینه‌های بالای تأمین مالی و نوسانات ارزی دست و پنجه نرم می‌کنند، نقش نظام بانکی در هدایت منابع به سمت بخش واقعی اقتصاد بیش از هر زمان دیگری حیاتی به نظر می‌رسد. در این میان، بانک توسعه تعاون به عنوان متولی اصلی تأمین مالی بخش تعاون، با درک عمیق از ظرفیت‌های نهفته در تعاونی‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs)، راهبردی نوین را در پیش گرفته است که محور آن، «اولویت‌دهی» به این بخش‌هاست.

این راهبرد صرفاً یک شعار تبلیغاتی نیست، بلکه تغییر پارادایمی در رویه‌های اعتباری بانک محسوب می‌شود. بر اساس این سیاست، تسهیلات بانکی با نگاه توسعه‌ای و با هدف افزایش توان تولیدی و ایجاد ارزش افزوده، به سمت طرح‌هایی هدایت می‌شود که علاوه بر توجیه اقتصادی، قدرت اشتغالزایی بالا و اثرگذاری اجتماعی قابل توجهی داشته باشند. تأکید بر استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی، مدیریت بهینه منابع و مصارف و پایش مستمر عملکرد بنگاه‌های دریافت‌کننده تسهیلات، از مؤلفه‌های اصلی این راهبرد به شمار می‌رود. در این میان، اعطای تسهیلات «سرمایه ثابت» به طرح‌های تعاونی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای بانک برای حمایت از زیرساخت‌های ماندگار تولیدی و خدماتی است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، به دلیل ساختار چابک و انعطاف‌پذیر آنها، بازدهی سریع‌تری نسبت به پروژه‌های کلان دارد و می‌تواند در کوتاه‌مدت، گره‌گشای معضل بیکاری در مناطق مختلف کشور باشد. بانک توسعه تعاون با تکیه بر این نگاه، تلاش دارد تا با شناسایی و انتخاب هدفمند متقاضیان، سرمایه‌های خرد را به موتور محرکه تولید در استان‌ها تبدیل کند. در این مسیر، موفقیت پروژه‌هایی مانند مجموعه گردشگری شرکت تعاونی ستاره باران بهار یزد، گواهی بر درستی این رویکرد و اثربخشی عملی آن در مواجهه با تلاطم‌های اقتصادی است.

تغییر رویه اعتباری؛ از شعار تا عمل در عرصه تولید

آنچه بانک توسعه تعاون را در راهبرد جدید خود متمایز می‌کند، عبور از رویه‌های سنتی اعطای تسهیلات و حرکت به سمت سرمایه‌گذاری هوشمندانه است. در این رویکرد، اولویت با طرح‌هایی است که بتوانند علاوه بر ایجاد اشتغال مولد، به زنجیره ارزش در بخش‌های مختلف اقتصاد اضافه کنند. شرکت تعاونی ستاره باران بهار یزد، یکی از مصادیق بارز این نگاه نوین است؛ مجموعه‌ای که با دریافت ۳۳۰ میلیارد ریال تسهیلات سرمایه ثابت از بانک توسعه تعاون و با وجود شرایط دشوار اقتصادی، توانسته به بهره‌برداری برسد.

وحید کلهر، مدیرعامل این شرکت تعاونی، در تشریح روند شکل‌گیری پروژه می‌گوید: این مجموعه با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان (معادل ۷۰۰ میلیارد ریال)، هم از محل تسهیلات ۳۳۰ میلیارد ریالی بانک توسعه تعاون و هم آورده سرمایه‌گذارانی که اعضای شرکت هستند، راه‌اندازی شده است. در حال حاضر تقریباً ۵۰ نفر نیرو در مجموعه مشغول به فعالیت هستند و بخش‌هایی مانند تالارهای پذیرایی و کافه‌رستوران با همکاری بانک به اتمام رسیده است.

کلهر با اشاره به چالش‌های موجود بر سر راه این پروژه، افزود: در شرایطی که تورم افسارگسیخته بسیاری از طرح‌های عمرانی را متوقف کرده بود، نگاه مثبت و همراهی مسئولان بانک توسعه تعاون در اعطای تسهیلات سرمایه ثابت، برگ برنده ما بود. اگر این حمایت نبود، قطعاً به‌ سرانجام رساندن مجموعه در این بازه زمانی ممکن نبود.

اشتغالزایی و توسعه منطقه‌ای؛ دستاورد ملموس راهبرد جدید

اثربخشی راهبرد اولویت‌دهی به تعاونی‌ها و بنگاه‌های کوچک، تنها به تأمین مالی محدود نمی‌شود؛ بلکه ثمره نهایی آن را باید در افزایش نرخ اشتغال و رونق اقتصادی مناطق مختلف جستجو کرد. شرکت تعاونی ستاره باران بهار یزد، علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم برای ۵۰ نفر، با راه‌اندازی مجموعه‌ای شامل استخر روباز، زمین‌های تنیس، مسیرهای دوچرخه‌سواری و پیاده‌روی و سوئیت‌های اقامتی، زمینه‌ساز جذب گردشگر و رونق کسب و کارهای محلی نیز شده است.

این شرکت که در فاز توسعه خود به سر می‌برد، برنامه‌هایی برای گسترش خدمات و تکمیل زیرساخت‌های اقامتی دارد. مدیرعامل شرکت با ابراز امیدواری در این خصوص عنوان کرد: طرح توسعه مجموعه که شامل استخر روباز و سوئیت‌های اقامتی است، با ادامه همکاری با بانک توسعه تعاون به اتمام خواهد رسید. این طرح می‌تواند اشتغال بیشتری را به همراه داشته باشد و سهم استان یزد را در حوزه‌ی گردشگری افزایش دهد.

کلهر با قدردانی از حمایت‌های صورت‌گرفته، خاطرنشان کرد: مسئولان بانک با درک شرایط سخت اقتصادی و با اعطای تسهیلات سرمایه ثابت، اجازه ندادند این پروژه نیمه‌تمام بماند. امروز که شاهد فعالیت ۵۰ نفر در این مجموعه هستیم، نتیجه همان دید مثبت و همراهی بی‌نظیر است و ما مصمم هستیم با همین روحیه، مسیر توسعه را ادامه دهیم.

موفقیت شرکت تعاونی ستاره باران بهار یزد، یک روایت ساده از یک پروژه عمرانی نیست؛ بلکه مستندی است بر کارآمدی راهبرد «اولویت‌دهی به تعاونی‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط» که بانک توسعه تعاون به عنوان محور اصلی سیاست‌های اعتباری خود تعریف کرده است. اعطای ۳۳۰ میلیارد ریال تسهیلات سرمایه ثابت به این مجموعه، نشان‌دهنده نگاه بلندمدت بانک به زیرساخت‌های ماندگار تولیدی است. تجربه این مجموعه نشان می‌دهد که در شرایطی که بسیاری از طرح‌های بزرگ به دلیل کمبود منابع متوقف می‌شوند، حمایت هدفمند از بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌تواند با سرعت بیشتری به اشتغال‌زایی و توسعه منطقه‌ای بینجامد و الگویی عملیاتی برای سایر استان‌ها ارائه دهد.

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