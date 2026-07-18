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وزیر راه: جنگ امروز جنگ کریدورهاست

وزیر راه: جنگ امروز جنگ کریدورهاست
کد خبر : 1814880
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وزیر راه و شهرسازی ضمن تأکید بر اهمیت استراتژیک کریدورهای حمل‌ونقلی کشور، اولویت اصلی این وزارتخانه را تکمیل شبکه آزادراهی در جنگ‌کریدورها با مشارکت بخش خصوصی عنوان کرد.

به گزارش ایلنا، فرزانه صادق، در مراسم آغاز عملیات اجرایی آزادراه اردکان ـ مهریز، بخشی از آزادراه نطنز ـ نایین ـ اردکان ـ مهریز ـ انار ـ سیرجان «جنگ امروز» را «جنگ کریدورها» توصیف کرد و گفت: دشمن درصدد است نه تنها در داخل کشور بن‌بست ایجاد کند، بلکه ارتباطات ایران با سایر کشورها را نیز قطع نماید. از این رو، وظیفه مجموعه وزارت راه و شهرسازی، مرمت سریع این مسیرها و مقابله با این اقدامات است.

وی با بیان اینکه طرح های آزادراهی با مشارکت بخش خصوصی احداث می شود، افزود: باید به وعده‌های داده شده به مردم پایبند باشیم. صادق همچنین با اشاره به تفویض اختیارات به استانداران، از واگذاری اختیار تام در حوزه مولدسازی برای تأمین زیرساخت‌های مسکن خبر داد و ابراز امیدواری کرد حضور میدانی استانداران به تسریع در رفع مشکلات منجر شود.

در ادامه این مراسم، محمدرضا بابایی، استاندار یزد، با اشاره به فعالیت گسترده وزارت راه و شهرسازی در این استان، خواستار تفویض ظرفیت‌های بیشتر برای تأمین زیرساخت‌ها شد و تصریح کرد: استان یزد در تمام شاخص‌های حوزه راه جزو ۱۰ استان برتر کشور است، اما از حیث اعتبارات در جایگاه‌های انتهایی قرار دارد.

محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با بیان اینکه پروژه آزادراه نطنز – یزد – سیرجان از دهه ۸۰ به تصویب رسیده و تاکنون به دلایل مختلف اجرایی نشده بود، بر لزوم تکمیل این مسیر آزادراهی در استان‌های هم‌جوار تأکید کرد. وی همچنین خواستار تعیین تکلیف وضعیت محور یزد – طبس و بازنگری در سیاست‌گذاری‌های مسکن ملی در راستای خواست متقاضیان شد.

محمد رستگاری، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد نیز در این مزاسم، با اشاره به قرارگیری این استان در مرکزیت کریدورهای شمال – جنوب و شرق – غرب، حجم تردد روزانه در بخش یزد از کریدور شمال – جنوب را ۲۴ هزار وسیله نقلیه اعلام کرد.

وی افزود: در سفر وزیر راه و شهرسازی، عملیات اجرایی و بهره‌برداری از پروژه‌های حوزه راهداری به ارزش ۷.۵ هزار میلیارد تومان آغاز شد که شامل روکش آسفالت ۲۵۰ کیلومتر از راه‌های شریانی و ۹۷ کیلومتر راه‌های فرعی است. رستگاری همچنین از ایمن‌سازی ۳۵۰۰ کیلومتر از جاده‌های استان و آغاز عملیات احداث تقاطع غیرهمسطح «شهرک پردیس زندگی» با اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومان خبر داد.

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