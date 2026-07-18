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شیرودی: هیچ گزارش مستندی از گران‌فروشی بلیت هواپیما دریافت نشده است

شیرودی: هیچ گزارش مستندی از گران‌فروشی بلیت هواپیما دریافت نشده است
کد خبر : 1814767
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رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ضمن تأکید بر استمرار نظارت‌های دقیق بر ایرلاین‌ها، از بازپرداخت کامل وجوه بلیت‌های لغو شده در پی توقف‌های مقطعی اخیر خبر داد و از مسافران خواست هرگونه تخلف احتمالی را از طریق درگاه‌های رسمی این سازمان ثبت و پیگیری کنند.

به گزارش ایلنا، ابوذر شیرودی در تشریح اقدامات نظارتی این سازمان با بیان اینکه هیچ گزارش مستند و قابل‌اثباتی مبنی بر گران‌فروشی بلیت هواپیما واصل نشده است، اظهار داشت: تمامی گزارش‌های دریافتی در سامانه‌های نظارتی، با دقت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن در حال بررسی و رسیدگی است و هیچ شکایتی بی‌پاسخ نمانده است.

وی در خصوص وضعیت استرداد وجه بلیت‌های پروازهای لغوشده در ایام اخیر تصریح کرد: فرآیند بازپرداخت وجوه مسافران انجام شده و مبالغ به حساب آنان مسترد گردیده است.

شیرودی همچنین با اشاره به برخی پیگیری‌های باقی‌مانده مربوط به بلیت‌های دوره «جنگ ۴۰ روزه» افزود: مسافرانی که در بازپس‌گیری وجه بلیت خود با چالش مواجه هستند، می‌توانند با مراجعه به درگاه‌های رسمی سازمان هواپیمایی از جمله پیام‌رسان «بله» و ارائه مستندات لازم، شکایت خود را جهت رسیدگی فوری ثبت کنند.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در پایان بر عزم جدی این نهاد برای برخورد با هرگونه تخلف در حوزه نرخ‌گذاری و خدمات فروش تأکید کرد و از مسافران خواست با گزارش هرگونه تخلف احتمالی، بازوی نظارتی سازمان را در صیانت از حقوق مصرف‌کننده یاری کنند.

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