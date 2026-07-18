شیرودی: هیچ گزارش مستندی از گرانفروشی بلیت هواپیما دریافت نشده است
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ضمن تأکید بر استمرار نظارتهای دقیق بر ایرلاینها، از بازپرداخت کامل وجوه بلیتهای لغو شده در پی توقفهای مقطعی اخیر خبر داد و از مسافران خواست هرگونه تخلف احتمالی را از طریق درگاههای رسمی این سازمان ثبت و پیگیری کنند.
به گزارش ایلنا، ابوذر شیرودی در تشریح اقدامات نظارتی این سازمان با بیان اینکه هیچ گزارش مستند و قابلاثباتی مبنی بر گرانفروشی بلیت هواپیما واصل نشده است، اظهار داشت: تمامی گزارشهای دریافتی در سامانههای نظارتی، با دقت و در کوتاهترین زمان ممکن در حال بررسی و رسیدگی است و هیچ شکایتی بیپاسخ نمانده است.
وی در خصوص وضعیت استرداد وجه بلیتهای پروازهای لغوشده در ایام اخیر تصریح کرد: فرآیند بازپرداخت وجوه مسافران انجام شده و مبالغ به حساب آنان مسترد گردیده است.
شیرودی همچنین با اشاره به برخی پیگیریهای باقیمانده مربوط به بلیتهای دوره «جنگ ۴۰ روزه» افزود: مسافرانی که در بازپسگیری وجه بلیت خود با چالش مواجه هستند، میتوانند با مراجعه به درگاههای رسمی سازمان هواپیمایی از جمله پیامرسان «بله» و ارائه مستندات لازم، شکایت خود را جهت رسیدگی فوری ثبت کنند.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در پایان بر عزم جدی این نهاد برای برخورد با هرگونه تخلف در حوزه نرخگذاری و خدمات فروش تأکید کرد و از مسافران خواست با گزارش هرگونه تخلف احتمالی، بازوی نظارتی سازمان را در صیانت از حقوق مصرفکننده یاری کنند.