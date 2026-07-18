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با تکیه بر فناوری و بهره وری محقق شد:

کسب رکورد ۱.۵ برابری حاشیه سود فغدیر نسبت به میانگین صنعت

کسب رکورد ۱.۵ برابری حاشیه سود فغدیر نسبت به میانگین صنعت
کد خبر : 1814733
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مدیرعامل شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان با نماد بورسی “فغدیر” در مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت گفت: شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان، سهم ۶/۶ درصدی از تولید گندله کشور و سهم ۳/۱ درصدی از تولید آهن‌اسفنجی کشور را دارا است.

به گزارش ایلنا، احمد صادقیان، مدیرعامل شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان با نماد بورسی “فغدیر” در مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت گفت: شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان، سهم ۶/۶ درصدی از تولید گندله کشور و سهم ۳/۱ درصدی از تولید آهن‌اسفنجی کشور را دارا است.

این مجموعه با کاهش توقفات اضطراری و افزایش بهره‌وری، ضمن کاهش ۶۸۳۰ میلیارد ریالی بهای تمام‌شده عملیات، موفق به اختصاص سهم ۱۶/۲ درصدی از عرضه های بورس‌کالای ایران شده است.

فغدیر در سال گذشته توانست با تولید یک میلیون و ۳۷ هزار و ۱۲۳ تن آهن‌اسفنجی، رکورد تولید این محصول در عمر ۲۰ ساله شرکت را بشکند و عنوان شرکت برتر بورس‌کالا در حوزه فروش و نیز رتبه دوم از منظر ارزش کالا در حوزه عرضه آهن‌اسفنجی را کسب کند.

‌صادقیان افزود: حاشیه سود عملیاتی این شرکت  در سال سال مالی گذشته ۲۰ درصد بوده است در حالی که بر اساس داده های کدال میانگین این شاخص در شرکتهای مشابه بورسی ۱۲/۸ درصد بوده است.

تامین مالی ۶/۶ همتی، رشد سودآوری عملیاتی به میزان ۸۱ درصد و رشد سود خالص ۴۵‌درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از دیگر دستاوردهای این شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ بوده است.

مجمع سالانه فغدیر با توزیع ۳۲۰۰ میلیارد ریال سود از مجموع ۳۸۰۰ میلیارد سود کسب شده در دوره جاری به کار خود پایان داد.

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