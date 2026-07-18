آغاز پرداخت خسارت مشمولان بیمه سهام «همیار»
سازمان بورس از آغاز پرداخت خسارت مشمولان طرح بیمه سهام «همیار» در روزهای آتی خبر داد.
به گزارش ایلنا، رضا جهانبین با اشاره به اجرای طرح بیمه سهام «همیار» در سال 1404 اظهار کرد: این طرح با هدف حمایت از سهامداران حقیقی طراحی و اجرا شد و سهامدارانی که ارزش سبد سهام آنها در بورس و فرابورس (بهجز بازار پایه) تا 17 تیر 1404 کمتر از 500 میلیون تومان بود، میتوانستند با خرید اوراق یکریالی «همیار»، سبد سهام خود را به مدت یک سال با نرخ تضمین 20 درصد بیمه کنند.
رئیس اداره مدلسازی و توسعه روشهای نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: با پایان دوره یکساله طرح، سهامدارانی که بازدهی سبد سهام آنها کمتر از 20 درصد بوده و طی این مدت سهام مشمول را به فروش نرساندهاند، مشمول دریافت خسارت شدند.
جهانبین گفت: در مجموع 148 هزار و 558 سهامدار در طرح «همیار» شرکت کردند که با توجه به بازدهی بیش از 20 درصدی اغلب شرکتکنندگان، تنها 5 هزار و 118 سهامدار مشمول دریافت خسارت شدند.
وی مجموع خسارت قابل پرداخت را حدود 84 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این مبلغ در روزهای آتی به حساب سهامداران مشمول واریز خواهد شد.
رئیس اداره مدلسازی و توسعه روشهای نظارتی سازمان بورس تاکید کرد: خسارت به حساب ثبتشده سهامداران در سامانه سجام واریز میشود و افرادی که مشمول دریافت خسارت هستند، اما هنوز در سجام ثبتنام نکردهاند، لازم است هرچه سریعتر نسبت به تکمیل ثبتنام خود اقدام کنند.