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پیش‌فروش بلیت اتوبوس اربعین آغاز شد/ اعلام قیمت بلیت

پیش‌فروش بلیت اتوبوس اربعین آغاز شد/ اعلام قیمت بلیت
کد خبر : 1814481
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پیش‌فروش بلیت اتوبوس اربعین از امروز (جمعه، ۲۶ تیرماه) آغاز شد.

به گزارش ایلنا،  پیش‌فروش بلیت اتوبوس اربعین از امروز (جمعه، ۲۶ تیرماه) آغاز شد و قیمت بلیت مسیر تهران - مهران (استان ایلام) برای اتوبوس ۴۴ نفره یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان تعیین شده است.

 بر اساس نرخ نامه اعلامی، نرخ بلیت تهران - مهران برای اتوبوس ۴۴ نفره؛ یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، اتوبوس ۳۲ نفره؛ یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و اتوبوس ۲۵ تا ۲۷ نفره؛ ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.

نرخ بلیت مسیر تهران - شلمچه برای اتوبوس ۴۴ نفره؛ یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، اتوبوس ۳۲ نفره؛ یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و اتوبوس ۲۵ تا ۲۷ نفره؛ ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شد.

 برای مسیر تهران - خسروی نیز نرخ بلیت اتوبوس ۴۴ نفره؛ یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، اتوبوس ۳۲ نفره؛ یک میلیون و ۵۵۰ هزار تومان و اتوبوس ۲۵ تا ۲۷ نفره؛ یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان تعیین شد.

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