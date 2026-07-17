سمت جدید برای وزیر اقتصاد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با مصوبه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه شد.
به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، مصوبه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی مبنی بر تعیین سید علی مدنیزاده به عنوان عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه، مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳، توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی ابلاغ شد.
بر اساس این مصوبه، وزیر اقتصاد به مدت چهار سال به عنوان عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه منصوب شد.