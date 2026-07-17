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اعلام قیمت طلا و سکه در ۲۶ تیر ۱۴۰۵

اعلام قیمت طلا و سکه در ۲۶ تیر ۱۴۰۵
کد خبر : 1814479
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قیمت طلا و سکه امروز جمعه ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۵ اعلام شد.

به گزارش ایلنا، امروز جمعه ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۵ در بازار جهانی هر اونس طلا ۳ هزار و ۹۹۷ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ۱۸ میلیون و ۳۲۹ هزار تومان و طلای ۲۳ عیار به ۲۴ میلیون و ۴۳۷ هزار تومان رسید. 

همچنین سکه طرح جدید ۱۸۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و قیمت سکه طرح قدیم ۱۸۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد. 

نیم سکه هم ۹۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.

 

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