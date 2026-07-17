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در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

انتقال مسافران ریلی از ایستگاه فین تا بندرعباس با اتوبوس/ قطار هرمزگان متوقف نماند

انتقال مسافران ریلی از ایستگاه فین تا بندرعباس با اتوبوس/ قطار هرمزگان متوقف نماند
کد خبر : 1814455
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یک مقام مسئول در راه‌آهن گفت: تردد قطارهای بندرعباس متوقف نشد و ادامه دارد.

یک مقام مسئول در راه آهن درباره آخرین وضعیت مسیرهای ریلی بندرعباس پس از حملات شب گذشته به ایلنا گفت: هر چند محدوده ایستگاه انشعاب در مسیر ریلی بندر عباس، شب گذشته مورد حمله آمریکا قرار گرفت اما قطارهای بندرعباس طبق برنامه در سیر هستند.

وی با بیان اینکه در تلاش هستیم هر چه سریع‌تر محل اصابت تعمیر شود، ادامه داد: مسافران می‌توانند نسبت به استرداد بلیت قطار این مسیر اقدام کنند اما تا نقطه ایستگاه فین در ۵٠ کیلومتری بندرعباس هیچ مشکلی وجود ندارد و از آن به بعد مسافران با اتوبوس به بندرعباس منتقل می‌شوند. 

 

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