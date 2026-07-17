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یک مقام مسئول در بنادر در گفت‌وگو با ایلنا:

عملیات تخلیه و بارگیری کالا در بندر چابهار ادامه دارد/ بندر یک روز هم تعطیل نشد

عملیات تخلیه و بارگیری کالا در بندر چابهار ادامه دارد/ بندر یک روز هم تعطیل نشد
کد خبر : 1814443
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مقام مسئول در بنادر گفت: در پی سه حمله آمریکا به بندر چابهار در یک هفته گذشته، حتی یک روز هم بندر را تعطیل نکردیم و همچنان عملیات تخلیه و بارگیری کالا در این بندر ادامه دارد.

یک مقام مسئول در سازمان بنادر و دریانوردی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، آخرین وضعیت بندر شهید بهشتی چابهار را تشریح کرد و گفت: در پی سه حمله آمریکا به بندر چابهار طی یک هفته گذشته، بخش‌هایی از این بندر دچار خسارت شد و متأسفانه در حمله صبح امروز، برج کنترل ترافیک دریایی بندر شهید بهشتی به طور کامل تخریب شد.

وی با تأکید بر تداوم فعالیت‌های بندری افزود: با تلاش و همت کارکنان بندر چابهار، با وجود حملات مکرر در روزهای اخیر، عملیات تخلیه، بارگیری و جابه‌جایی کالا بدون وقفه ادامه یافت و اجازه داده نشد که روند تأمین و انتقال کالاهای اساسی کشور متوقف شود. به همین دلیل، بندر شهید بهشتی حتی برای یک روز نیز تعطیل نشد.

این مقام مسئول درباره میزان خسارت‌های واردشده اظهار داشت: برج کنترل ترافیک دریایی که در سال ۱۳۹۷ احداث شده بود، به طور کامل از بین رفته و بازسازی آن دست‌کم به ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. همچنین بخش‌هایی از محدوده اطراف این برج نیز آسیب دیده است.

وی با اشاره به وضعیت نیروی انسانی و زیرساخت‌های بندر گفت: خوشبختانه در جریان حملات اخیر، هیچ‌یک از کارکنان بندر آسیب ندیدند و اسکله‌های بندر شهید بهشتی نیز خسارت جدی متحمل نشده‌اند.

این مقام مسئول در پایان تأکید کرد: فعالیت‌های بندری در بندر شهید بهشتی چابهار متوقف نخواهد شد و کارکنان بندر و فعالان بخش خصوصی همچنان به عملیات تخلیه و بارگیری کالا ادامه خواهند داد.

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