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واریز یارانه نقدی تیر ماه دهک‌های اول تا سوم

واریز یارانه نقدی تیر ماه دهک‌های اول تا سوم
کد خبر : 1814401
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یارانه نقدی مرحله ۱۸۵ مربوط به تیر ماه ۱۴۰۵ به حساب سرپرستان خانوار‌های دهک‌های اول تا سوم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.

به گزارش ایلنا و  به نقل از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها؛ یارانه مرحله ۱۸۵ مربوط به تیر ماه سال جاری به مبلغ ۱۱۲ هزار و ۶۶۱ میلیارد ریال بحساب ۱۰ میلیون و ۳۶۷ هزار و ۸۹۸ نفر در دهک‌های اول تا سوم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.

سازمان هدفمندسازی تاکید کرد: مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وام‌های سرپرستان وام‌گیرنده صورت گرفته است.

شایان ذکر است، بر اساس دهک‌بندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۲۸ میلیون و ۱۶۵ هزار و ۷۸۷ نفر در دهک‌های اول تا سوم قراردارند که یارانه نقدی آنها بیست و پنجم هر ماه بحساب سرپرستان این خانوار‌ها توسط ٢٨ بانک عامل در سراسر کشور واریز می‌شود.

 

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