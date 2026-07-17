به گزارش ایلنا و به نقل از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها؛ یارانه مرحله ۱۸۵ مربوط به تیر ماه سال جاری به مبلغ ۱۱۲ هزار و ۶۶۱ میلیارد ریال بحساب ۱۰ میلیون و ۳۶۷ هزار و ۸۹۸ نفر در دهک‌های اول تا سوم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.