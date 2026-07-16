به گزارش ایلنا، بر اساس اطلاعیه شرکت توانیر به اطلاع مشترکان و هموطنان عزیز می‌رساند، با وجود تهدیدها و آسیب‌های واردشده به بخشی از زیرساخت‌های شبکه برق در منطقه‌های جنوبی کشور عزیزمان، کارکنان صنعت برق مانند همیشه با حضور مداوم و تلاش شبانه‌روزی در منطقه‌های عملیاتی، در حال رفع اتصالی‌ها، بازسازی خط‌های آسیب‌دیده و بازگرداندن پایداری شبکه هستند.