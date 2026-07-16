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تلاش بی‌وقفه کارکنان صنعت برق در جنوب کشور

تلاش بی‌وقفه کارکنان صنعت برق در جنوب کشور
کد خبر : 1814361
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شرکت توانیر در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: تلاش بی‌وقفه کارکنان صنعت برق برای بازگرداندن پایداری شبکه در منطقه‌های جنوبی کشور با قوت ادامه دارد.

به گزارش ایلنا،  بر اساس اطلاعیه شرکت توانیر به اطلاع مشترکان و هموطنان عزیز می‌رساند، با وجود تهدیدها و آسیب‌های واردشده به بخشی از زیرساخت‌های شبکه برق در منطقه‌های جنوبی کشور عزیزمان، کارکنان صنعت برق مانند همیشه با حضور مداوم و تلاش شبانه‌روزی در منطقه‌های عملیاتی، در حال رفع اتصالی‌ها، بازسازی خط‌های آسیب‌دیده و بازگرداندن پایداری شبکه هستند.

خبرهای تکمیلی درباره آخرین وضع شبکه و کارهای انجام‌شده، از رسانه ملی و دیگر مراجع رسمی، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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