تلاش بیوقفه کارکنان صنعت برق در جنوب کشور
شرکت توانیر در اطلاعیهای اعلام کرد: تلاش بیوقفه کارکنان صنعت برق برای بازگرداندن پایداری شبکه در منطقههای جنوبی کشور با قوت ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، بر اساس اطلاعیه شرکت توانیر به اطلاع مشترکان و هموطنان عزیز میرساند، با وجود تهدیدها و آسیبهای واردشده به بخشی از زیرساختهای شبکه برق در منطقههای جنوبی کشور عزیزمان، کارکنان صنعت برق مانند همیشه با حضور مداوم و تلاش شبانهروزی در منطقههای عملیاتی، در حال رفع اتصالیها، بازسازی خطهای آسیبدیده و بازگرداندن پایداری شبکه هستند.
خبرهای تکمیلی درباره آخرین وضع شبکه و کارهای انجامشده، از رسانه ملی و دیگر مراجع رسمی، اطلاعرسانی خواهد شد.