توزیع روزانه ۱۳۴ میلیون لیتر بنزین در تیرماه
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران از افزایش ۱۱ میلیون لیتری مصرف بنزین در ۲۴ روز ابتدایی تیرماه نسبت به پارسال خبر داد و گفت: مجموع تولید بنزین کشور در همین بازه زمانی به ۱۲۷ میلیون لیتر در روز رسیده است و روزانه ۱۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر بنزین در کشور توزیع شده است.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، کرامت ویسکرمی امروز (پنجشنبه، ۲۵ تیر) با اشاره به رشد مصرف بنزین در کشور گفت: ۱۰ پالایشگاه کشور با تمام ظرفیت در حال خوراکگیری و تولید هستند و از ابتدای سال تاکنون، تولید روزانه بنزین در پالایشگاهها بهطور میانگین ۱۰۹ میلیون لیتر بوده و در کنار آن، ۱۲ میلیون لیتر نیز از محل تولید اختلاطی تأمین شده است.
وی ادامه داد: در مجموع، از ابتدای سال تا ۲۴ تیرماه، ۱۲۱ میلیون لیتر بنزین در روز تولید شده، در حالی که مصرف بنزین در همین بازه زمانی به ۱۲۹ میلیون لیتر رسیده است؛ رقمی که تقریباً با مدت مشابه سال گذشته برابر است.
مصرف ۱۲۹ میلیون لیتری بنزین از ابتدای سال
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با تأکید بر اینکه در مجموع، مصرف بنزین از ابتدای سال تا ۲۴ تیرماه بهصورت میانگین به ۱۲۹ میلیون لیتر در روز رسیده است، تصریح کرد: در تیرماه امسال تولید بنزین در ۱۰ پالایشگاه کشور به ۱۱۱ میلیون لیتر در روز افزایش یافته و تولید اختلاطی نیز با رشد قابل توجهی به ۱۵ میلیون لیتر در روز رسیده است؛ به این ترتیب، مجموع تولید بنزین کشور از ابتدای تیرماه تا ۲۴ تیر به ۱۲۷ میلیون لیتر در روز افزایش یافته است.
ویسکرمی با اشاره به آسیبدیدگی پالایشگاه لاوان در روز نخست آتشبس گفت: پالایشگاه لاوان در این حمله دشمن حدود نیمی از ظرفیت تولید بنزین خود را از دست داد، اما با افزایش خوراکدهی به دیگر پالایشگاهها، تلاش شد حداکثر تولید در کشور حفظ شود.
وی با بیان اینکه توزیع بنزین در ۲۴ روز ابتدایی تیرماه به ۱۳۴.۵ میلیون لیتر در روز رسیده است، افزود: این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ میلیون لیتر افزایش را نشان میدهد و افزایش ترددهای درونشهری و برونشهری، رشد سفرهای جادهای و همچنین حضور خودروهای فرسوده از مهمترین عوامل افزایش مصرف بنزین در کشور به شمار میرود.
ضرورت نوسازی ناوگان حمل و نقل
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۲۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج شده، اما این عدد همچنان با اهداف تعیینشده فاصله دارد، تأکید کرد: نوسازی ناوگان حمل و نقل و خروج خودروهای فرسوده میتواند نقش مهمی در کنترل رشد مصرف بنزین داشته باشد.
ضرورت افزایش سهمسی ان جی در سبد سوخت کشور
ویسکرمی همچنین ضمن اشاره با تأکید بر اینکه اکنون ظرفیت مصرف روزانه سیانجی در کشور به ۳۵ میلیون مترمکعب میرسد، اما مصرف فعلی حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون مترمکعب در روز است، بیان کرد: هماکنون ۲۵۰۰ جایگاه عرضه سیانجی در سراسر کشور فعال است و حدود ۴ میلیون خودروی دوگانهسوز نیز در ناوگان حملونقل کشور وجود دارد؛ بنابراین، ظرفیت بسیار مناسبی برای افزایش سهم سیانجی در سبد سوخت کشور وجود دارد.
کاهش مصرف بنزین با اجرای طرح سهنرخی
وی با اشاره به نتایج مثبت اجرای طرح سه نرخی بنزین از ۲۲ آذر ۱۴۰۴، گفت: رشد مصرف بنزین تا پیش از اصلاحات قیمتی انجام شده در آذر ۱۴۰۴ سالانه ۶ درصد بوده و میانگین مصرف بنزین کشور تا پیش از ۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۳۱ میلیون لیتر در روز ثبت شده است که با اجرای اصلاحات قیمتی و حذف سهمیه اول و دوم برخی خودروها، مصرف بنزین از ۲۲ آذر تا ۲۹ اسفند ۶ درصد کاهش یافت.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران افزود: در ابتدای هر ماه، سهمیه خودروها با کاربریهای مختلف در قالب نرخ اول و نرخ دوم در کارتهای هوشمند سوخت شارژ میشود. پیش از اجرای طرح سه نرخی بنزین، روزانه حدود ۱۷۲ میلیون لیتر بنزین در کارت ۳۲ میلیون از خودروهای مشمول شارژ میشد، اما با اجرای مرحله نخست طرح سه نرخی بنزین، این رقم از ۱۷۲ میلیون لیتر به ۱۶۵ میلیون لیتر در روز کاهش یافت و در مرحله بعد، با اعمال محدودیت برای مالکان بیش از یک خودرو، میزان سهمیه شارژ باز هم کاهش پیدا کرد.
ویسکرمی ادامه داد: بر اساس طرح سه نرخی بنزین، تنها به یکی از خودروهای متعلق به هر مالک سهمیه یارانهای تعلق گرفت و مالکان برای خودروهای دوم به بعد، بنزین را با نرخ ۵ هزار تومانی و از طریق کارت خود خودرو دریافت کردند.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی افزود: نتیجه این اقدام، کاهش میزان شارژ روزانه بنزین به ۱۳۵ میلیون لیتر بود. در بهترین حالت، این رقم باید به حدود ۱۱۵ میلیون لیتر در روز برسد که تقریباً معادل تولید روزانه بنزین در ۱۰ پالایشگاه کشور است.
وی با تأکید بر اینکه تولید روزانه این ۱۰ پالایشگاه حدود ۱۱۰ میلیون لیتر است، بیان کرد: بخشی از نیاز مازاد از طریق بنزین اختلاطی تأمین میشود؛ فرآوردهای که در عمل دولت آن را با صرف هزینه از بخش خصوصی خریداری و به سبد عرضه کشور اضافه میکند.
ویس کرمی با بیان اینکه در تیرماه، در حالی که تولید پالایشگاهی کشور حدود ۱۱۱ میلیون لیتر در روز بوده، میزان توزیع بنزین به ۱۳۴ میلیون لیتر رسیده است، تصریح کرد: به این معنا که بخش قابل توجهی از فاصله میان تولید و توزیع، از محل بنزین اختلاطی جبران شده، اما این روش هزینه بالایی را به دولت تحمیل میکند.
بخش عمده قاچاق سوخت مربوط به گازوئیل است
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با تأکید بر اینکه بخش عمده قاچاق سوخت مربوط به گازوئیل است، بیان کرد: بنزین کمتر از گازوئیل در معرض قاچاق قرار دارد و عمده انحرافها در حوزه مصرف گازوئیل، بهویژه در بخش حملونقل دیزلی، رخ میدهد.
ویسکرمی گفت: روزانه حدود ۶۰ میلیون لیتر گازوئیل به بخش حملونقل دیزلی کشور درونشهری و برونشهری، شامل بخش باری و مسافری، اختصاص مییابد و مبنای تخصیص این سوخت، اسناد و مدارک الکترونیکی حمل است.
وی با تأکید بر اینکه تمامی فرایندهای توزیع و تخصیص سوخت در کشور مبتنی بر سامانه انجام میشود؛ بهگونهای که در بخش حملونقل از سامانه هوشمند سوخت و در بخش غیرحملونقل از سامانه درخواست فرآوردههای نفتی استفاده میشود و سهمیهها نیز بر همین مبنا اختصاص مییابد، گفت: چالش اصلی زمانی ایجاد میشود که عملکرد واقعی مصرفکنندگان از سوی دستگاههای متولی بهدرستی اعلام یا احصا نشود؛ در چنین شرایطی، امکان انحراف در تخصیص و مصرف سوخت افزایش مییابد
کاهش ۱.۵ میلیارد لیتری مصرف گازوئیل غیرنیروگاهی
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با اشاره به نتایج اقدامهای کنترلی در سال گذشته گفت: سال ۱۴۰۴ از نظر کنترل مصرف گازوئیل، سالی کمسابقه بود و با اجرای مجموعهای از اقدامات سامانهای، نظارت میدانی و همکاری میاندستگاهی، مصرف گازوئیل در بخش غیرنیروگاهی نسبت به سال ۱۴۰۳، ۱.۵ میلیارد لیتر کاهش یافت.
ویس کرمی ادامه داد: همین صرفهجویی سبب شد در سال گذشته نیازی به واردات گازوئیل برای تأمین بخشهای غیرنیروگاهی وجود نداشته باشد و از محل مدیریت مصرف، بخشی از نیاز سوخت در سایر حوزهها جبران شود.