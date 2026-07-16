نخستین نشست کارگروه فنی منشور همکاری اوپک و غیراوپک برگزار شد
نخستین نشست کارگروه فنی منشور همکاری اعضای اوپک و متحدانش با حضور دبیرکل اوپک و وزیر انرژی جمهوری آذربایجان در باکو برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، نشست کارگروه فنی منشور همکاری اوپک و غیراوپک به میزبانی پرویز شهبازوف، وزیر انرژی جمهوری آذربایجان، و به ریاست هیثم الغیص، دبیرکل اوپک، طی روزهای ۱۵ و ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۴ و ۲۵ تیر ۱۴۰۵) در باکو، آذربایجان برگزار شد.
نشست افتتاحیه کارگروه فنی با حضور نمایندگانی از بیش از ۲۰ کشور تولیدکننده نفت، یک برنامه کاری جامع برای منشور همکاری اوپک و غیراوپک شامل فعالیتها و برنامههای مربوط به اصول بازار، گفتگوهای انرژی، فناوری، نوآوری، سرمایهگذاری، سیاستها و مقررات و استانداردهای صنعتی تدوین کرد. این برنامه کاری، فعالیتها، ابتکارها و نشستهای آینده را تشریح میکند.
نشست کارگروه فنی منشور همکاری اوپک و غیراوپک در باکو پیرو تصمیمگیری در چهلمین نشست وزارتی اوپکپلاس (اوپک و متحدانش) در نوامبر ۲۰۲۵ برگزار شد و چهارچوب منشور همکاری را تصویب و دبیرخانه اوپک را موظف کرد طرحی را تدوین و آن را به برنامههایی برای دستیابی به اهداف کامل منشور همکاری بدل کند.
دبیرکل اوپک در این نشست اعلام کرد: تعهد اعضا برای بهرهبرداری بیشتر از ظرفیت کامل منشور همکاری، امروز بار دیگر بهوضوح آشکار شد.
الغیص همچنین بر اهمیت تحقق کامل و عملیاتیکردن بیشتر اهداف منشور همکاری، ازجمله تسهیل گفتوگو با مصرفکنندگان اصلی نفت، بهبود ثبات بازار نفت و تقویت همکاری در فناوری، نوآوری و سرمایهگذاری تأکید کرد.
وی ادامه داد: انجام این کار به نفع تولیدکنندگان نفت، مصرفکنندگان، سرمایهگذاران و اقتصاد جهانی خواهد بود.
دبیرکل اوپک در پایان نشست از همه نمایندگان به دلیل مشارکت ارزشمند و تعهد مستمرشان و در عین حال از دبیرخانه برای میزبانی نشست کارگروه فنی منشور همکاری اوپک و غیراوپک در باکو صمیمانه تشکر کرد.
در ادامه پرویز شهبازوف، وزیر انرژی جمهوری آذربایجان، گفت: برگزاری نخستین نشست کارگروه فنی منشور همکاری در باکو، مهد صنعت نفت مدرن، بهرسمیتشناختن نقش جمهوری آذربایجان در همکاریهای جهانی انرژی و اعتماد و اعتباری است که بهعنوان شریکی قابل اعتماد و مسئول در چهارچوب ائتلاف اوپکپلاس به دست آورده است.
وی افزود: ما اطمینان داریم این نشست سهمی معنادار در تقویت بیشتر گفتوگو و اعتماد متقابل در اوپکپلاس، حفظ ثبات و پیشبینیپذیری در بازار جهانی نفت و پیشبرد همکاری بلندمدت میان کشورهای شرکتکننده در این ائتلاف خواهد داشت.
وزیر جمهوری آذربایجان تأکید کرد: اکنون که تقاضای جهانی نفت همچنان در سطوح بالا حفظ شده است و کاهش سرمایهگذاری در حوزههای اکتشاف و تولید نفت، خطری تازه را برای ثبات بازارهای جهانی در آینده ایجاد میکند، زمینههای موجود برای گفتوگو مانند این نشست بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارند.
شهبازوف تأکید کرد: نفت همچنان یکی از ارکان اساسی اقتصاد جهانی و امنیت انرژی است و این نقش راهبردی را برای دهههای آینده نیز ایفا خواهد کرد.
منشور همکاری اوپک و غیراوپک در دوم ژوئیه ۲۰۱۹ (سهشنبه، ۱۱ تیر ۱۳۹۸) در ششمین نشست وزارتی اوپک و غیراوپک، از سوی کشورهای عضو اوپک و متحدانش در قالب بیانیه همکاری (DoC) امضا شد.
این توافقنامه، دورانی تازه از همکاری را آغاز کرد و در عین حال، شتاب ایجادشده از سوی موفقیت بیانیه همکاری را تکمیل کرد.
نشست بعدی کارگروه فنی منشور اوپک و غیراوپک در پایان سپتامبر ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد.