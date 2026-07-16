سازمان هدفمندسازی یارانه ها:
یارانه نقدی به حساب سرپرستان دهکهای اول تا سوم واریز شد
یارانه نقدی مرحله ۱۸۵ مربوط به تیر ماه ۱۴۰۵ به حساب سرپرستان خانوارهای دهکهای اول تا سوم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، یارانه مرحله ۱۸۵ مربوط به تیرماه سال جاری به مبلغ ۱۱۲ هزار و ۶۶۱ میلیارد ریال به حساب ۱۰ میلیون و ۳۶۷ هزار و ۸۹۸ نفر در دهکهای اول تا سوم در سراسر کشور واریز و قابلبرداشت است.
سازمان هدفمندسازی تأکید کرد: مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وامهای سرپرستان وامگیرنده صورت گرفته است.
شایان ذکر است، بر اساس دهکبندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۲۸ میلیون و ۱۶۵ هزار و ۷۸۷ نفر در دهکهای اول تا سوم قرار دارند که یارانه نقدی آنها بیست و پنجم هر ماه بهحساب سرپرستان این خانوارها توسط ۲۸ بانک عامل در سراسر کشور واریز میشود.