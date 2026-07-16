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سازمان هدفمندسازی یارانه ها:

یارانه نقدی به حساب سرپرستان دهک‌های اول تا سوم واریز شد

یارانه نقدی به حساب سرپرستان دهک‌های اول تا سوم واریز شد
کد خبر : 1814284
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یارانه نقدی مرحله ۱۸۵ مربوط به تیر ماه ۱۴۰۵ به حساب سرپرستان خانوارهای دهک‌های اول تا سوم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، یارانه مرحله ۱۸۵ مربوط به تیرماه سال جاری به مبلغ ۱۱۲ هزار و ۶۶۱ میلیارد ریال به حساب ۱۰ میلیون و ۳۶۷ هزار و ۸۹۸ نفر در دهک‌های اول تا سوم در سراسر کشور واریز و قابل‌برداشت است. 

سازمان هدفمندسازی تأکید کرد: مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وام‌های سرپرستان وام‌گیرنده صورت گرفته است. 

شایان ذکر است، بر اساس دهک‌بندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۲۸ میلیون و ۱۶۵ هزار و ۷۸۷ نفر در دهک‌های اول تا سوم قرار دارند که یارانه نقدی آن‌ها بیست و پنجم هر ماه به‌حساب سرپرستان این خانوارها توسط ۲۸ بانک عامل در سراسر کشور واریز می‌شود.

 

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