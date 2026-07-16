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کالابرگ کد ملی‌های ۷، ۸ و ۹ شارژ شد

کالابرگ کد ملی‌های ۷، ۸ و ۹ شارژ شد
کد خبر : 1814137
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کالابرگ سرپرستان خانوار با رقم انتهای کد ملی ۷، ۸ و ۹ مبلغ یک میلیون تومان به ازای هر نفر شارژ شد.

به گزارش ایلنا، امروز پنجشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۵ کالابرگ سرپرستان خانوار با رقم انتهای کد ملی ۷، ۸ و ۹ شارژ شد.

بر اساس دسته‌بندی ارائه شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرپرستان خانوار با رقم انتهای کد ملی ۰، ۱ و ۲ پانزدهم هر ماه به همراه خانوارهای تحت پوشش و نیروهای مسلح کالابرگ آنها شارژ می‌شود. همچنین دارندگان رقم انتهای کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ بیستم همان ماه به ازای هر عضو خانواده مبلغ یک میلیون تومان، کمک معیشت غیرنقدی دریافت می‌کنند.

اقلام اساسی مشمول طرح

خواربار: برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات و خرما

لبنیات: شیر، ماست، پنیر

پروتئین: گوشت قرمز، گوشت سفید (مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو)

میوه و تره‌بار: انواع میوه و سبزیجات

راه‌های رسمی استعلام موجودی کالابرگ

۱. اپلیکیشن «شمیم»

۲. کالابرگ در پیام‌رسان «بله»

۳. کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰*

گفتنی است، کالابرگ خرداد تا پایان تیر و شارژ تیر ماه تا پایان مرداد اعتبار دارد.

انتهای پیام/
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