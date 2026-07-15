ترسیم نقشه راه بانک ملی برای آینده توسط سیفی؛ از توسعه زیرساختهای فناوری تا اصلاح مدل کسب و کار
مدیرعامل بانک ملی ایران مهمترین راهبردهای بانک برای عبور از شرایط موجود را اجرای برنامههای گسترده در حوزه اصلاح مدل کسب و کار، توسعه زیرساختهای فناوری، تقویت بانکداری شرکتی، افزایش اختیارات شبکه شعب، بازگشت منابع و ارتقای سطح رضایتمندی مشتریان و کارکنان دانست.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک ملی ایران، محسن سیفی در نشست هماندیشی و همافزایی شبکه شعب بانک ملی ایران با محوریت «برنامهها و راهبردهای آینده» که با حضور اعضای هیأتمدیره، هیأت عامل، رؤسای ادارات کل، مدیران امور شعب استانها و روسای شعب سراسر کشور به صورت آنلاین برگزار شد، با اشاره به اینکه بانک ملی ایران یکی از سختترین دورههای تاریخ خود را در هفتههای اخیر پشت سر گذاشت، افزود: عملکرد شبکه شعب و واحدهای ستادی در مدیریت بحرانهای اخیر، بهویژه حملات سایبری، نشان داد که سرمایه اصلی بانک ملی ایران، نیروی انسانی متخصص، متعهد و مسئولیتپذیر آن است.
حملات سایبری؛ نقطه آغاز تحول فناوری
مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به مشکلات ایجاد شده پس از حملات سایبری اخیر، این رویداد را یکی از پیچیدهترین رخدادها و جنگهای سایبری کشور توصیف کرد و گفت: شرکت پیمانکار و همکاران حوزه فناوری اطلاعات با تلاش شبانهروزی توانستند خدمات بانک را در کوتاهترین زمان ممکن به مدار خدمت رسانی بازگردانند.این اتفاق سبب شد تاشروع مسیر تحول دیجیتال بانک از همین نقطه صورت بپذیرد و انشاالله در ۲ سال آینده با جدیت و قدرت تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد.
اصلاح مدل کسب و کار و جبران خروج منابع
سیفی با اشاره به تدوین مدل جدید کسب و کار در بانک ملی ایران گفت: برنامه اصلاح کسب و کار بانک از ابتدای مردادماه اجرایی خواهد شد و توسعه محصولات، بازنگری فرآیندها، اصلاح ساختار درآمدی و افزایش بهرهوری در دستور کار قرار دارد.وی همچنین از تشکیل کمیته ویژه بازاریابی، اجرای برنامه بازگشت منابع تا پایان شهریور، فروش بخشی از داراییهای غیرمولد و پیگیری بازگشت منابع بانک از محل مطالبات خبر داد و تاکید کرد: همه ظرفیتهای بانک برای جبران آثار صدمات ماههای گذشته و تقویت ترازنامه بهکار گرفته خواهد شد.
توسعه بانکداری خرد، شرکتی و تجاری
مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر ضرورت تحول در مدلهای بانکداری، توسعه بانکداری شرکتی و بانکداری خرد را از مهمترین اولویتهای بانک برشمرد و گفت: خدمات ویژه به شرکتها، اصناف، تجار و مشتریان حرفهای باید متناسب با نیازهای آنان بازطراحی شود.وی توسعه شبکه پذیرندگی، ارتقای خدمات پایانههای فروش (POS)، بازگرداندن حسابهای حقوق و دستمزد و افزایش سهم بانک از بازار منابع را از دیگر برنامههای راهبردی بانک ملی ایران عنوان کرد.
کاهش فاصله صف و ستاد
سیفی یکی دیگر از چالشهای مهم بانک ملی ایران را فاصله میان شبکه شعب و ستاد دانست و از برگزاری منظم جلسات شورای مدیران با حضور مدیران استانی هر دو هفته یکبار خبر داد.وی افزود: سفرهای استانی مدیرعامل و اعضای هیأتمدیره نیز از هفته آینده آغاز میشود تا مدیران از نزدیک در جریان مسائل، ظرفیتها و نیازهای شبکه شعب قرار گیرند و تصمیمات بر مبنای واقعیتهای اجرایی اتخاذ شود.
تفویض اختیار و اصلاح بروکراسی
مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر ضرورت تسهیل فرآیندها اظهار داشت: کاهش بروکراسی، توسعه سامانههای اعتباری، حذف فرآیندهای غیرضروری، افزایش اختیارات شعب و حرکت به سمت اعتبارسنجی هوشمند، از جمله برنامههای جدی بانک برای ارتقای کیفیت خدمات است.وی خاطرنشان کرد: فرآیندهای اداری باید به گونهای اصلاح شوند که هم رضایت مشتریان افزایش یابد و هم کارکنان بتوانند با سرعت و دقت بیشتری خدمات بانکی را ارائه کنند.
احترام به مشتری؛ مهمترین مزیت رقابتی
سیفی با تاکید بر اینکه اعتماد مردم بزرگترین سرمایه بانک است، گفت: در شرایط فعلی، مهمترین ابزار رقابتی بانک، احترام، تکریم و پاسخگویی مناسب به مشتریان است و همه مدیران و کارکنان باید با حضور دائم در شعب، بازدیدهای میدانی و ارتباط مستقیم و مستمر با مشتریان، و بازاریابی فعال زمینه بازگشت اعتماد، افزایش وفاداری مشتریان و توسعه فعالیت های بانک را فراهم کنند.
بهبود معیشت کارکنان همگام با اصلاح ساختار مالی بانک
مدیرعامل بانک ملی ایران با بیان اینکه رضایت کارکنان، پیشنیاز موفقیت سازمان است، از برنامههای بانک برای ترمیم نظام جبران خدمات، پیگیری اصلاح نظام پرداخت، خروج بانکهای دولتی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و افزایش انگیزه کارکنان خبر داد.وی در عین حال تاکید کرد: تحقق این اهداف در گرو اصلاح ساختار مالی بانک، افزایش سودآوری، کاهش بهای تمامشده پول، اصلاح نرخ مؤثر تسهیلات و بهبود شاخصهای مالی بانک خواهد بود.
بانک ملی باید به امنترین بانک کشور تبدیل میشود
سیفی با تاکید بر شایستهسالاری در انتخاب مدیران، اظهار کرد: سیاست مدیریت بانک بر استفاده از ظرفیت مدیران برخاسته از شبکه بانک، اجرای نظام جانشینپروری و حمایت از مدیران موفق است.وی حفظ آرامش سازمان، احترام متقابل میان همکاران و مشتریان و ارزیابی مدیران بر مبنای عملکرد را از مهمترین اصول مدیریتی برشمرد و افزود: هدف این است که بانک ملی ایران، علاوه بر حفظ جایگاه بزرگترین بانک کشور، به امنترین، محبوبترین، مدرنترین و سودآورترین بانک ایران تبدیل شود و با تکیه بر سرمایه انسانی، فناوری و اصلاح مدل کسب و کار، مسیر تازهای از رشد و توسعه را تجربه کند.
گفتنی است که در این نشست معاونین فناوری و امور شعب بانک، گزارش اقدامات انجام شده را ارائه کرده و برخی مدیران امور شعب استانها به نمایندگی از همکاران شعب سراسر کشور، نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود برای اصلاح امور بانک در زمینه های مختلف را ارایه کردند.