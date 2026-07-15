در دیدار وزیر ارتباطات با وزیر بهداشت و سرپرست وزارت علوم عراق توافق شد؛
توسعه همکاریهای علمی و فناورانه در دستور کار تهران و بغداد
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان، در دیدار با وزیر بهداشت و سرپرست وزارت علوم عراق، با تأکید بر آمادگی ایران برای انتقال تجربیات در حوزه سلامت الکترونیک، فناوری فضایی و پژوهشهای ارتباطات، توسعه همکاریهای علمی و فناورانه میان دو کشور را زمینهساز گسترش روابط راهبردی تهران و بغداد دانست.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان در دیدار با عبدالحسین الموسوی، وزیر بهداشت و سرپرست وزارت علوم عراق، با قدردانی از حسن میزبانی دولت و ملت عراق در سفر هیأت ایرانی، از مردم این کشور بهدلیل برگزاری باشکوه مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی و حضور گسترده و حماسی آنان در این مراسم تقدیر کرد.
وی با بیان اینکه همراهی ملت و دولت عراق در برگزاری این مراسم جلوهای از پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی و اعتقادی دو ملت بود، اظهار کرد: این حضور باشکوه نشان داد که پیوند میان دو کشور فراتر از روابط سیاسی بوده و بر پایه اشتراکات تاریخی و مردمی استوار است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به تحولات منطقه، تأکید کرد: تاریخ همواره نشان داده است که حق بر باطل پیروز خواهد شد و همانگونه که قائد و رهبر شهیدمان بارها بر اشتباه محاسباتی دشمنان تأکید کرده بودند، امروز تحقق این واقعیت را در عرصههای مختلف شاهد هستیم.
هاشمی با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی و خلق صحنههای ماندگار از سوی مردم، افزود: یقین داریم دشمنان منطقه ناگزیر به خروج از این منطقه خواهند شد و صلح و ثبات پایدار تنها از مسیر تعامل و همکاری میان کشورهای منطقه و ملتهای آن محقق میشود.
توافق برای توسعه همکاریهای اربعین
وزیر ارتباطات با اشاره به دیدار خود با وزیر ارتباطات عراق، از توافق دو طرف برای گسترش همکاریها بهمنظور برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم اربعین خبر داد و گفت: دو طرف بر توسعه همکاریها برای ارائه خدمات بهتر به زائران و تقویت هماهنگیهای مشترک در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کردند.
آمادگی برای توسعه همکاریهای فضایی با عراق
هاشمی در ادامه با تشریح ظرفیتها و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در صنعت فضایی، گفت: ایران طی سالهای اخیر پیشرفتهای ارزشمندی در حوزه ماهوارههای مخابراتی و سنجشی به دست آورده و آماده است این ظرفیتها را در قالب همکاریهای مشترک با عراق توسعه دهد.
وی راهاندازی مرکز مشترک تحقیق و توسعه، همکاری در حوزه تصویربرداری ماهوارهای، توسعه ایستگاههای زمینی و گسترش همکاریهای صنعت فضایی میان دو کشور را از زمینههای مهم همکاری برشمرد.
وزیر ارتباطات همچنین با اشاره به توانمندیهای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهار کرد: این مجموعه با برخورداری از حدود 400 عضو هیئت علمی میتواند به یکی از محورهای اصلی همکاریهای پژوهشی و فناورانه میان ایران و عراق تبدیل شود.
انتقال تجربه سلامت الکترونیک به عراق
هاشمی توسعه زیرساختهای سلامت الکترونیک در ایران را از دیگر ظرفیتهای قابل انتقال به عراق دانست و گفت: امروز بیش از 50 درصد نسخههای پزشکی در کشور بهصورت الکترونیکی صادر میشود که این موضوع نقش مهمی در مدیریت مصرف دارو، توزیع هدفمند داروهای کمیاب، افزایش شفافیت و مدیریت بهینه منابع حوزه سلامت داشته است.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران با افتخار آمادگی دارد تجربیات خود در این حوزه را در اختیار دولت و مردم عراق قرار دهد و همکاریهای مشترک را در زمینه سلامت دیجیتال توسعه بخشد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان با تأکید بر آمادگی ایران برای گسترش تعاملات علمی، پژوهشی و فناورانه، از عبدالحسین الموسوی برای سفر رسمی به جمهوری اسلامی ایران دعوت کرد.
از تجربیات ایران در حوزههای بهداشت، آموزش و فناوری استقبال میکنیم
در این دیدار، عبدالحسین الموسوی، وزیر بهداشت و سرپرست وزارت علوم عراق، ضمن خوشامدگویی به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان، بر سطح بالای وحدت و انسجام میان دو کشور تأکید کرد.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران تجربیات ارزشمند و موفقی در حوزههای مختلف در اختیار دارد، گفت: این تجربیات باید بهطور دقیق بررسی شده و در حوزههایی همچون بهداشت، آموزش، علوم و فناوری مورد استفاده قرار گیرد.
الموسوی با استقبال از توسعه همکاریهای مشترک، اظهار کرد: عراق آمادگی دارد از تجربیات جمهوری اسلامی ایران در حوزههای مختلف بهرهمند شود و از گسترش همکاریها در عرصههای بهداشت، آموزش، علوم و فناوری استقبال میکند.
وزیر بهداشت و سرپرست وزارت علوم عراق همچنین بر استفاده از اشتراکات دو کشور برای توسعه روابط دوجانبه تأکید کرد و گفت: دولت عراق برای تسهیل و گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران و تقویت همکاریهای مشترک در حوزههای مختلف تلاش خواهد کرد.