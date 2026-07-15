تکذیب جدول خاموشی، ویژه مشترکان تهران

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، به اطلاع شهروندان و مشترکان تهرانی می‌رساند؛ شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با تکیه بر تلاش‌های شبانه‌روزی متخصصان و پایش لحظه‌ای شبکه، اعلام می‌دارد که هیچ‌گونه جدول خاموشی در سطح پایتخت اعلام و منتشر نشده است.

شایان ذکر است با توجه به افزایش دمای هوا و رشد قابل توجه بار مصرفی شهر تهران، محدودیت هایی به صورت پراکنده در راستای کنترل پایداری شبکه شهر تهران ازتاریخ ۱۴۰۵/۴/۲۴ اعمال خواهد شد و در همین راستا تمامی مشترکان تهرانی می توانند جهت کسب اطلاعات از زمان محدودیت و خاموشی محل سکونت خود صرفا از طریق روش های ذیل اقدام نمایند:

۱. مراجعه به سامانه هوشمند فوریت های شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به نشانی www.tbtb.ir بخش اطلاع رسانی خاموشی

۲. مراجعه به وب سایت "برق من" و یا نصب و استفاده از اپلیکیشن "برق من"

۳. تماس با دستیار صوتی هوش مصنوعی سامانه ۱۲۱ از طریق شماره گیری تلفن ۱۲۱ و شماره گیری عدد ۴ پس از پردازش اطلاعات

۴. استفاده از کد دستوری #۱۲۱*۵۰۰*

۵. اطلاع رسانی از طریق پیامک به مدیران ساختمان ها برای آگاهی به ساکنان

۶. بازوی هوشمند "برق من" در پیام رسان بله

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ضمن قدردانی از صبر و بردباری و همراهی همیشگی مشترکان خود از تمامی شهروندان تهرانی درخواست دارد با حداکثر صرفه جویی در مصرف برق ما را در بهبود ارائه خدمات و استمرار در توزیع انرژی یاری کنند.

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