قیمت بنزین در آمریکا باز هم افزایش مییابد
دادههای شرکت ردیابی سوخت حاکی از آن است که به دلیل تنشزایی آمریکا در خاورمیانه، قیمت بنزین در این کشور به ۴ دلار برای هر بشکه افزایش مییابد.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، دادههای شرکت ردیابی سوخت گسبادی (GasBuddy) نشان داد که تنشزاییهای تازه آمریکا در خاورمیانه و به دنبال آن، بالارفتن قیمتهای انرژی ناشی از اختلال تردد از تنگه هرمز، گذرگاه اصلی ترانزیت یکپنجم نفت جهان، قیمت بنزین را در این کشور بار دیگر به ۴ دلار برای هر گالن افزایش خواهد داد.
براساس این دادهها، میانگین قیمت بنزین در آمریکا روز سهشنبه (۲۳ تیر) ۳ دلار و ۸۴ سنت برای هر گالن بود که نسبتبه هفته گذشته حدود ۹.۸ سنت افزایش یافته است. قیمت بنزین نسبت به سال گذشته با رشد ۲۲.۲ درصدی همراه بوده است.
افزایش قیمت بنزین به چالشی سیاسی برای دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، و حزب جمهوریخواه تبدیل شده است؛ حزبی که بهزودی تلاشها برای حفظ اکثریت ناچیز در کنگره ایالاتمتحده در انتخابات میاندورهای ماه نوامبر را آغاز خواهد کرد.
پرداخت هزینه ۴ دلاری هر گالن بنزین برای بسیاری از مصرفکنندگان دشوار است و این رقم آخرین بار اواخر مارس، پس از اختلال تردد از تنگه هرمز در این کشور ثبت شده بود. قیمت بنزین در ماه ژوئن پس از امضای تفاهمنامه برای پایاندادن به جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به کمتر از این مقدار رسیده بود.
بازگشت قیمت بنزین به ۴ دلار برای هر بشکه، فشار بیشتری را به خانوارهایی که زیر فشار تورم هستند، وارد میکند.
قیمت بنزین و نفت خام از هفته گذشته و پس از تحولات خاورمیانه افزایش یافته است. قیمت خردهفروشی سوخت و نفت خام بهطور معمول روند مشابهی را طی میکند، زیرا قیمت خوراک اولیه بر هزینه تولید سوخت اثر میگذارد.
پیش از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، حدود ۲۰ درصد از عرضه جهانی نفت از تنگه هرمز عبور میکرد.
در همین حال، کاهش ظرفیت پالایش روسیه به دلیل تشدید حملههای اوکراین به زیرساختهای انرژی این کشور سبب افزایش قیمت سوخت شده است.
پاتریک دی هان، تحلیلگر شرکت گسبادی، روز دوشنبه (۲۲ تیر) با انتشار پستی در وبلاگ خود نوشت: اکنون پیشبینی میکنم که میانگین قیمت بنزین در سراسر آمریکا ظرف ۷ تا ۱۰ روز آینده، شاید هم زودتر، به ۴ دلار برای هر گالن برسد. همچنین احتمال میرود که میانگین قیمت گازوئیل در آمریکا تا پایان این هفته، شاید تا جمعه، بار دیگر به ۵ دلار برای هر گالن برسد.
وی افزود: رانندگان در برخی ایالتهای آمریکا ممکن است زودتر از این زمان شاهد افزایش قیمتها به بالای ۴ دلار برای هر بشکه باشند.
افت قیمت انرژی در ماه ژوئن سبب کاهش فشار تورمی ناشی از رشد قیمتها در آمریکا شد، اما افزایش قیمت سوخت میتواند چشمانداز تورم این کشور را پیچیده کند.
سیمون-پیتر ماسابنی، مدیر بخش توسعه تجارت در شرکت کارگزاری انرژی ایکساس (XS)، گفت: با اینکه دادههای مربوط به تورم آمریکا در ماه ژوئن حاکی از کاهش فشار ناشی از رشد قیمتها به دلیل افت قیمتهای انرژی بود، اما تداوم افزایش قیمت بنزین در ماه ژوئیه میتواند بهسرعت این مسیر را تغییر دهد.
ماسابنی گفت: تأثیر این موضوع بر تورم فراتر از خود سوخت است. افزایش قیمتهای بنزین بر هزینههای حملونقل، کرایه حمل بار و هزینههای لجستیک تأثیر میگذارد و درنهایت سبب رشد قیمت کالاها و خدمات در سراسر آمریکا میشود.
مارک زندی، اقتصاددان ارشد در مؤسسه اعتبارسنجی مودیز انالتیکس، گفت: در صورت تشدید تنشها و تداوم اختلال تردد از تنگه هرمز برای چند هفته، حجم ذخیرهسازیهای نفت جهان باز هم کاهش خواهد یافت.
در چنین شرایطی، قیمت نفت، بنزین و دیگر حاملهای اشکال انرژی افزایش مییابد و کمبود عرضه در بازارهای فیزیکی سراسر جهان پدیدار خواهد شد.