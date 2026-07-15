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قرقیزستان صادرات سوخت را ممنوع کرد

قرقیزستان صادرات سوخت را ممنوع کرد
کد خبر : 1813711
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دولت قرقیزستان به دلیل نگرانی از کمبود سوخت در روسیه، صادرات سوخت را به‌طور نامحدود ممنوع کرد.

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، دولت قرقیزستان روز سه‌شنبه (۲۳ تیر) در واکنش به کمبود سوخت در روسیه، تأمین‌کننده بخش عمده سوخت مورد نیاز این کشور آسیایی، صادرات بنزین، گازوئیل و نفت را به‌طور نامحدود ممنوع کرد.

براساس تصمیم دولت قرقیزستان، صادرات سوخت تا زمان اشباع بازار داخلی این کشور ممنوع می‌شود.

قرقیزستان، کشوری کوهستانی با جمعیتی حدود ۷ میلیون نفر است که بیش از ۹۰ درصد از فرآورده‌های نفتی خود را از روسیه وارد می‌کند. حمله‌های اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه سبب کمبود فرآورده‌های نفتی در این کشور شده است.

رویترز روز دوشنبه (۲۲ تیر) گزارش داد که صادرات سوخت جت روسیه از طریق راه‌آهن به آسیای مرکزی و افغانستان در ماه ژوئن نسبت‌به ماه مه بیش از ۹۲ درصد کاهش یافته و به ۳ هزار و ۸۰۰ تن رسیده است. صادرات بنزین روسیه هم در این ماه با ۳۴ درصد کاهش به ۹۹ هزار و ۳۰۰ تن رسید.

قرقیزستان از همسایگان خود برای جبران کمبود سوخت روسیه درخواست کمک کرده است.

دولت این کشور اعلام کرد که قراردادهایی را با بلاروس و چین برای خرید گازوئیل و سوخت جت امضا کرده است.

در همین حال، وزیر انرژی تاجیکستان هفته گذشته اعلام کرد که این کشور آسیای مرکزی که بیشتر سوخت خود را از روسیه تأمین می‌کند، برای ۶۰ روز ذخیره سوخت دارد و به دنبال واردات سوخت از کشورهای نزدیک است.

قرقیزستان هم مانند دیگر کشورهای آسیای مرکزی که اقتصادشان به اقتصاد روسیه گره خورده است، از زمان آغاز درگیری‌های مسکو و کی‌یف در سال ۲۰۲۲، شوک‌های تورمی دوره‌ای را تجربه کرده، هرچند به دلیل تحریم‌های غرب، به مرکز اصلی تجارت با روسیه تبدیل شده است.

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