تداوم افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، تنش‌ها و تحولات منطقه نفت‌خیز خاورمیانه سبب شد قیمت نفت در معامله‌های روز چهارشنبه (۲۴ تیر) همچنان افزایش یابد.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۴ بامداد چهارشنبه به وقت گرینویچ با ۹۹ سنت یا ۱.۲ درصد افزایش به ۸۵ دلار و ۷۲ سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا با ۶۴ سنت یا ۰.۸ درصد افزایش، ۷۹ دلار و ۹۸ سنت به‌ازای هر بشکه دادوستد شد.

قیمت نفت روز سه‌شنبه به دلیل نگرانی درباره اختلال عرضه از تنگه هرمز، با ۲ درصد افزایش به بالاترین سطح در یک ماه گذشته رسید. پیش از آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، حدود یک‌پنجم جریان نفت و گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) جهان از تنگه هرمز عبور می‌کرد.

پریانکا ساچدوا، تحلیلگر ارشد بازار در مؤسسه فیلیپ نوا، گفت: با اینکه عرضه نفت در بازار فیزیکی تا حدودی مناسب است، اما تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز یا تحریم بیشتر علیه صادرات ایران می‌تواند به‌سرعت اوضاع عرضه را در بازار محدود کند و مقدار صرف ریسک را افزایش دهد.

تیم واترر، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت کی‌سی‌ام ترید، گفت: چنانچه تلاش‌های دیپلماتیک به رفع اختلال تردد از تنگه هرمز کمک کند، قیمت نفت برنت همچنان در سطح ۷۹ تا ۸۰ دلار برای هر بشکه دادوستد می‌شود.

وی افزود: اگر تنش‌ها تشدید شود و به زیرساخت‌های انرژی خلیج‌فارس آسیب بزند، بازگشت قیمت نفت در کوتاه‌مدت به ۱۰۰ دلار به‌ازای هر بشکه محتمل است.

واترر تصریح کرد: اکنون صرف ریسک همچنان در نظر گرفته شده است، اما با توجه به اینکه هنوز انگیزه‌هایی برای یافتن راه‌حل دیپلماتیک وجود دارد، این شرایط قطعی نیست.

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