عباس باصفا در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره جزئیات اجرایی شدن انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی اظهار داشت: مصوبه انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو مربوط به جزء (۲) بند (ت) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور است که آیین نامه اجرایی آن در تاریخ ۱۴۰۴.۹.۲۵ توسط معاون اول محترم رئیس جمهور ابلاغ شد.

وی افزود: طبق ماده ۳ این آیین نامه؛ وزارت امور اقتصاد و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ملی پخش مکلف است ظرف سه ماه نسبت به ایجاد و اجرای آزمایشی سوییچ سهمیه سوخت اقدام کند. همچنین وزارت اموراقتصادی و دارایی با همکاری شرکت ملی پخش، فراجا و بانک مرکزی، مکلف است امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو را حسب نیاز این سوییچ فراهم کرده و نسبت به تعیین هزینه سوخت گیری در جایگاه های سوخت اقدام کند.

مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تاکید کرد: همانگونه که در آیین نامه مشخص است وزارت امور اقتصادی و دارایی بعنوان مجری طرح معرفی شده که لازم است در گام اول با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی نسبت به طراحی و پیاده سازی سوییچ سهمیه سوخت اقدام کند.

وی بیان داشت: در ماده ۴ این آیین نامه شرکت ملی پخش مکلف است نسبت به اعمال آستانه مجاز سوخت گیری پیش از سوخت گیری از طریق سامانه هوشمند سوخت (کارت هوشمند سوخت)، بدون در نظر گرفتن سهمیه اقدام کند که این شرکت آمادگی خود را جهت انتقال داده ها به سوییچ سهمیه (پس از راه اندازی) و تغییرات سامانه به آن وزارتخانه اعلام کرده است. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی در تاریخ ۱۴۰۵.۲.۱۵ درخواست یک باب جایگاه عرضه سوخت برای ایجاد و اجرای آزمایشی سوییچ سهمیه سوخت کرد که این شرکت نسبت به معرفی ۴ باب جایگاه اقدام کرد.

باصفا خاطرنشان کرد: جزییات سازوکار اجرای طرح و اقداماتی که تاکنون در این خصوص انجام شده در حوزه اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی است و باید از سوی این وزارتخانه اطلاع رسانی صورت گیرد.

وی گفت: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران قبلا آمادگی کامل خود را جهت اجرای طرح از بعد سخت افزاری و نرم افزاری اعلام کرده و مجددا اعلام می دارد، در صورت اجرای سوئیچ سهمیه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، امکان عملیاتی کردن طرح را دارد

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