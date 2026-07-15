به گزارش ایلنا، فریبا عباسی با اشاره به رویکرد حمایتی و مسئولیت اجتماعی این مجموعه اظهار کرد: «یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت جدید، احیای خدمات و تسهیلاتی است که طی سال‌های گذشته متوقف شده بود. خوشبختانه امروز این امکان فراهم شده است تا بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی بار دیگر از تخفیف‌های ویژه اقامتی در تمامی هتل‌های گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی در سراسر کشور بهره‌مند شوند.»

وی افزود: «این اقدام صرفاً اجرای یک طرح تخفیفی نیست، بلکه در چارچوب سیاست‌های کلان شرکت برای توسعه خدمات رفاهی، ارتقای عدالت در بهره‌مندی از امکانات گردشگری و تکریم بازنشستگان انجام شده است. تلاش کرده‌ایم با ارائه بسته‌های متنوع اقامتی، شرایطی فراهم شود تا این قشر ارزشمند بتوانند با هزینه‌ای مناسب از خدمات اقامتی باکیفیت در سراسر کشور استفاده کنند.»

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ایرانگردی و جهانگردی با تأکید بر اهمیت این طرح خاطرنشان کرد: «احیای این تسهیلات پس از سال‌ها وقفه، بیانگر عزم جدی شرکت در ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و ارائه خدمات شایسته به بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی است. در کنار این تسهیلات، ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی میهمانان نیز از مهم‌ترین برنامه‌های مجموعه خواهد بود.»

عباسی در پایان ابراز امیدواری کرد اجرای این طرح، ضمن افزایش رفاه بازنشستگان، زمینه بهره‌مندی هرچه بیشتر آنان از ظرفیت‌های گردشگری و خدمات اقامتی زنجیره هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی را فراهم سازد.

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