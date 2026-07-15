جبارعلی ذاکری، مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران و افغانستان در چارچوب توسعه همکاری‌های اقتصادی و ترانزیتی، اجرای پروژه احداث مسیر ریلی هرات–مزارشریف را در دستور کار قرار داده‌اند؛ پروژه‌ای که نقش مهمی در اتصال شبکه ریلی دو کشور و در ادامه پیوند آن با مسیرهای منتهی به چین خواهد داشت.

وی با بیان اینکه راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با حمایت دولت و بهره‌گیری از توان فنی و اجرایی شرکت‌های بزرگ ایرانی مسئولیت اجرای این پروژه را بر عهده خواهد داشت، افزود: مسیر ریلی هرات–مزارشریف حدود ۸۰۰ کیلومتر طول دارد و عملیات ساخت آن توسط شرکت‌های ایرانی انجام می‌شود، اما تأمین مالی پروژه بر عهده دولت افغانستان خواهد بود.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مدل همکاری دو کشور در اجرای این پروژه گفت: توافق انجام‌شده بر پایه همکاری اقتصادی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های معدنی افغانستان است. در واقع، ساخت این خط‌آهن در قالب مدل «راه‌آهن در برابر معدن» انجام می‌شود؛ به این معنا که ایران در ازای مشارکت در توسعه و سرمایه‌گذاری در معادن افغانستان، زیرساخت ریلی این کشور را احداث خواهد کرد.

ذاکری با تأکید بر اهمیت راهبردی این پروژه برای توسعه ترانزیت منطقه‌ای اظهار کرد: تکمیل این مسیر، علاوه بر تسهیل مبادلات تجاری میان ایران و افغانستان، زمینه اتصال شبکه ریلی منطقه به چین را فراهم می‌کند و می‌تواند جایگاه ایران را در کریدورهای بین‌المللی حمل‌ونقل و ترانزیت کالا تقویت کند.

وی پیش از این به ایلنا اعلام کرده بود که افق پیش‌بینی‌شده برای جابه‌جایی بار در مسیر ریلی افغانستان رو به افزایش است و امیدواریم میزان حمل بار در این مسیر تا پایان سال جاری به حدود سه میلیون تن برسد.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، توسعه زیرساخت‌های ریلی در افغانستان علاوه بر افزایش مبادلات اقتصادی، می‌تواند مسیرهای جدید ترانزیتی برای دسترسی کشورهای منطقه به بازارهای آسیای میانه، چین و آب‌های آزاد ایجاد کند و ظرفیت‌های تازه‌ای را برای همکاری‌های اقتصادی و لجستیکی میان دو کشور به وجود آورد.

گفت‌وگو: مهدیانی

انتهای پیام/