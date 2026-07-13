مسیرهای رسمی اطلاع از برنامه خاموشیهای استان تهران اعلام شد
مسیرهای رسمی اطلاع از برنامه مدیریت یا خاموشیهای احتمالی مشترکان استان تهران اعلام شد.
به گزارش ایلنا، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران مسیرهای رسمی اطلاع از برنامه مدیریت یا خاموشیهای احتمالی مشترکان استان تهران را اعلام کرد:
وبسایت شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
اپلیکیشن «برق من»
بازوی (Bot) «برق من» در پیامرسان «بله»
کد دستوری: #021121*6655*
وی همچنین با تاکید بر نقش همراهی مردم در عبور از روزهای اوج مصرف، از مشترکان خواست با کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق، در تأمین برق پایدار استان تهران مشارکت کنند.