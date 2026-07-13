گزارش دو وزارت صمت و نیرو در حمایت از تولید اقلام راهبردی

در این نشست، گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص حمایت از تولید اقلام راهبردی موضوع بند «الف» ماده (1) قانون جهش تولید دانش‌بنیان و گزارش وزارت نیرو در خصوص حمایت از تولید اقلام راهبردی موضوع بند «الف» ماده (1) قانون جهش تولید دانش‌بنیان ارائه شد.

همچنین درخواست‌های تأسیس و گزارشات نظارتی دبیرخانه تخصصی صندوق‌های پژوهش و فناوری موضوع بند «خ» ماده (6) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.