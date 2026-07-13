در هفتاد و چهارمین جلسه کارگروه دائمی بررسی شد؛
گزارش دو وزارت صمت و نیرو در حمایت از تولید اقلام راهبردی
در هفتاد و چهارمین جلسه کارگروه دائمی گزارش دو وزارت صمت و نیرو در حمایت از تولید اقلام راهبردی بررسی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، هفتاد و چهارمین جلسه کارگروه دائمی موضوع ماده (3) آییننامه داخلی شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان 22 تیرماه با حضور معاون علمی رییسجمهور در محل این معاونت برگزار شد.
در این نشست، گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص حمایت از تولید اقلام راهبردی موضوع بند «الف» ماده (1) قانون جهش تولید دانشبنیان و گزارش وزارت نیرو در خصوص حمایت از تولید اقلام راهبردی موضوع بند «الف» ماده (1) قانون جهش تولید دانشبنیان ارائه شد.
همچنین درخواستهای تأسیس و گزارشات نظارتی دبیرخانه تخصصی صندوقهای پژوهش و فناوری موضوع بند «خ» ماده (6) آییننامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.