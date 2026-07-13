وزیر جهاد کشاورزی:
هیچ طرحی نباید آینده جنگلها را با خطر مواجه کند/ اجرای «جنگلداری نوین» پس از رفع ابهامات
وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه اجرای طرح «جنگلداری نوین» باید بر پایه بررسیهای دقیق کارشناسی، اقناع همه دستگاههای مسئول انجام شود، گفت: هیچ تصمیمی نباید آینده جنگلهای کشور را با خطر مواجه کند و این طرح پس از رفع ابهامات و تکمیل بررسیها وارد مرحله اجرا خواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، غلامرضا نوری روز دوشنبه - 22 تیرماه - در نشست بررسی طرح «جنگلداری نوین» با حضور مدیران سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، با گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی اخیر، بهویژه شهدای بخش منابع طبیعی، بر ضرورت حفظ سرمایههای طبیعی کشور تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت راهبردی منابع طبیعی و محیط زیست، گفت: اجرای هر طرح در عرصههای جنگلی، به دلیل آثار بلندمدت آن، نیازمند نهایت دقت، بررسی کارشناسی و اطمینان از نبود هرگونه ایراد و انحراف است؛ زیرا کوچکترین خطا در آغاز چنین برنامههایی میتواند در سالهای آینده پیامدهای گستردهای برای منابع طبیعی کشور به همراه داشته باشد.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: پیش از آغاز اجرای طرح جنگلداری نوین، جلسهای تخصصی برای بررسی همه ابهامات، پرسشها و پیشنهادهای کارشناسان برگزار خواهد شد تا همه ابعاد طرح به جمعبندی برسد و سپس با پشتوانهای محکم، قابل دفاع و ماندگار وارد مرحله اجرا شود.
وی با تأکید بر اینکه مردمیسازی مدیریت جنگلها نباید صرفاً به واگذاری امور به پیمانکاران محدود شود، تصریح کرد: مشارکت واقعی مردم زمانی محقق میشود که جوامع محلی و ساکنان مناطق جنگلی نقش اصلی را در حفاظت و مدیریت این عرصهها ایفا کنند و ابعاد اجتماعی، اقتصادی و حفاظتی طرح بهصورت دقیق مورد توجه قرار گیرد.
برنامه «مدیریت جنگلهای زاگرس» نهایی شده است
نوری همچنین از نهایی شدن برنامه «مدیریت جنگلهای زاگرس» خبر داد و گفت: این برنامه صرفاً نیازمند رفع برخی ایرادات شکلی و اداری است و پس از انجام اصلاحات لازم، ابلاغ خواهد شد.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش دمای هوا و رشد پوشش گیاهی ناشی از بارندگیهای مناسب سال جاری، نسبت به افزایش خطر وقوع آتشسوزی در جنگلها و مراتع هشدار داد و بر آمادگی کامل استانها تأکید کرد.
نوری از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور خواست با ابلاغ دستورالعملهای لازم به ادارات کل استانی، هماهنگی با فرمانداریها، مدیریتهای جهاد کشاورزی، دهیاریها، شوراهای اسلامی و جوامع محلی را برای پیشگیری و مهار سریع حریقهای احتمالی در دستور کار قرار دهند.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی باید از همه ظرفیتهای مردمی برای حفاظت از منابع طبیعی بهره گرفت، خاطرنشان کرد: اطلاعرسانی گسترده، افزایش آمادگی نیروهای محلی و اقدام سریع در ساعات اولیه وقوع آتشسوزی، مهمترین راهکار برای جلوگیری از گسترش خسارات به عرصههای طبیعی کشور است.
وزیر جهاد کشاورزی از تلاشهای کارکنان و نیروهای حفاظتی سازمان منابع طبیعی قدردانی کرد و بر تشدید اقدامات حفاظتی، افزایش بازدیدهای میدانی و برخورد قاطع با هرگونه تعرض، تصرف و تغییر کاربری غیرقانونی اراضی ملی تأکید کرد.