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وزیر جهاد کشاورزی:

هیچ طرحی نباید آینده جنگل‌ها را با خطر مواجه کند/ اجرای «جنگلداری نوین» پس از رفع ابهامات

هیچ طرحی نباید آینده جنگل‌ها را با خطر مواجه کند/ اجرای «جنگلداری نوین» پس از رفع ابهامات
کد خبر : 1812776
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وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه اجرای طرح «جنگلداری نوین» باید بر پایه بررسی‌های دقیق کارشناسی، اقناع همه دستگاه‌های مسئول انجام شود، گفت: هیچ تصمیمی نباید آینده جنگل‌های کشور را با خطر مواجه کند و این طرح پس از رفع ابهامات و تکمیل بررسی‌ها وارد مرحله اجرا خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، غلامرضا نوری روز دوشنبه - 22 تیرماه - در نشست بررسی طرح «جنگلداری نوین» با حضور مدیران سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، با گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی اخیر، به‌ویژه شهدای بخش منابع طبیعی، بر ضرورت حفظ سرمایه‌های طبیعی کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی منابع طبیعی و محیط زیست، گفت: اجرای هر طرح در عرصه‌های جنگلی، به دلیل آثار بلندمدت آن، نیازمند نهایت دقت، بررسی کارشناسی و اطمینان از نبود هرگونه ایراد و انحراف است؛ زیرا کوچک‌ترین خطا در آغاز چنین برنامه‌هایی می‌تواند در سال‌های آینده پیامدهای گسترده‌ای برای منابع طبیعی کشور به همراه داشته باشد.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: پیش از آغاز اجرای طرح جنگلداری نوین، جلسه‌ای تخصصی برای بررسی همه ابهامات، پرسش‌ها و پیشنهادهای کارشناسان برگزار خواهد شد تا همه ابعاد طرح به جمع‌بندی برسد و سپس با پشتوانه‌ای محکم، قابل دفاع و ماندگار وارد مرحله اجرا شود.

وی با تأکید بر اینکه مردمی‌سازی مدیریت جنگل‌ها نباید صرفاً به واگذاری امور به پیمانکاران محدود شود، تصریح کرد: مشارکت واقعی مردم زمانی محقق می‌شود که جوامع محلی و ساکنان مناطق جنگلی نقش اصلی را در حفاظت و مدیریت این عرصه‌ها ایفا کنند و ابعاد اجتماعی، اقتصادی و حفاظتی طرح به‌صورت دقیق مورد توجه قرار گیرد.

برنامه «مدیریت جنگل‌های زاگرس» نهایی شده است

نوری همچنین از نهایی شدن برنامه «مدیریت جنگل‌های زاگرس» خبر داد و گفت: این برنامه صرفاً نیازمند رفع برخی ایرادات شکلی و اداری است و پس از انجام اصلاحات لازم، ابلاغ خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش دمای هوا و رشد پوشش گیاهی ناشی از بارندگی‌های مناسب سال جاری، نسبت به افزایش خطر وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع هشدار داد و بر آمادگی کامل استان‌ها تأکید کرد.

نوری از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور خواست با ابلاغ دستورالعمل‌های لازم به ادارات کل استانی، هماهنگی با فرمانداری‌ها، مدیریت‌های جهاد کشاورزی، دهیاری‌ها، شوراهای اسلامی و جوامع محلی را برای پیشگیری و مهار سریع حریق‌های احتمالی در دستور کار قرار دهند.

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی باید از همه ظرفیت‌های مردمی برای حفاظت از منابع طبیعی بهره گرفت، خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی گسترده، افزایش آمادگی نیروهای محلی و اقدام سریع در ساعات اولیه وقوع آتش‌سوزی، مهم‌ترین راهکار برای جلوگیری از گسترش خسارات به عرصه‌های طبیعی کشور است.

وزیر جهاد کشاورزی از تلاش‌های کارکنان و نیروهای حفاظتی سازمان منابع طبیعی قدردانی کرد و بر تشدید اقدامات حفاظتی، افزایش بازدیدهای میدانی و برخورد قاطع با هرگونه تعرض، تصرف و تغییر کاربری غیرقانونی اراضی ملی تأکید کرد.

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