معاون برق و انرژی وزارت نیرو مطرح کرد؛
«سنکرونسازی» شبکه الکتریکی ایران و روسیه گامی برای امنیت انرژی منطقه
معاون برق و انرژی وزارت نیرو، از سنکرونسازی شبکه الکتریکی ایران و روسیه از مسیر جمهوری آذربایجان بهعنوان گامی برای امنیت انرژی منطقه یاد کرد و با اشاره به توجیهپذیری فنی و اقتصادی این پروژه، از هدفگذاری برای تبادل 1000 مگاوات برق با بهرهگیری از تفاوت اوج بار مصرف دو کشور در فصول گرم و سرد سال خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، در مذاکره وزرای انرژی ایران و روسیه، پروژه اتصال شبکه برق ایران به روسیه از مسیر کشور آذربایجان وارد فاز جدیدی شد.
مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، با اعلام توجیهپذیری فنی و اقتصادی این ابرپروژه، از هدفگذاری برای تبادل 1000 مگاوات برق خبر داد؛ اقدامی که با بهرهگیری از تفاوت اوج بار مصرف دو کشور در فصل گرم و سرد سال، اقتصادی بوده و امنیت شبکه برق را تضمین میکند.
در جریان مذاکرات اخیر وزیر نیروی ایران با همتای روسی خود، چشمانداز تازهای برای همکاریهای راهبردی در حوزه انرژی ترسیم شد. مصطفی رجبی مشهدی، معاون وزیر نیرو، با تشریح جزئیات این مذاکرات، بر عزم جدی طرفین برای تسریع در پیوند سهجانبه ایران، آذربایجان و روسیه تأکید کرد.
تبادل 1000 مگاواتی؛ از اجرای آزمایشی موفقیتآمیز تا اجرای پایدار
رجبی مشهدی با بیان اینکه زیرساختهای فنی این اتصال پیش از این با موفقیت آزمایش شده است، اظهار داشت: «ما پیشتر در مراحل آزمایشی، امکان تبادل برق را با موفقیت سنجیدهایم. اکنون برنامه داریم در فاز نخست، انتقال 300 مگاوات و در فاز توسعهای تا سقف 1000 مگاوات برق را میان دو کشور عملیاتی کنیم.»
تفاوت اوج مصرف فصلی؛ فرصتی برای سودآوری اقتصادی
یکی از نکات کلیدی این توافق، بهرهبرداری هوشمندانه از «تفاوت اوج مصرف تابستانه در ایران و زمستانه روسیه» است. معاون وزیر نیرو در این باره تصریح کرد: «با توجه به اختلاف فصلی تابستان و زمستان اوج مصرف در دو کشور، این تبادل میتواند به صورت مبادله انرژی (Swap) یا خرید و فروش ریالی انجام شود که از نظر اقتصادی برای طرفین بسیار جذاب و توجیهپذیر است.»
رجبی مشهدی با اشاره به رویکرد مثبت وزیر انرژی روسیه در این مذاکرات افزود: در گذشته شاید دیدگاههای متفاوتی نسبت به صرفه اقتصادی این اتصال وجود داشت، اما امروز طرف روسی به صراحت اعلام کرده است که با توجه به تحولات حوزه انرژی، این پروژه نه تنها کاملاً امکانپذیر، بلکه اقتصادی و راهبردی است.
رفع دغدغههای فنی در مثلث ایران-آذربایجان-روسیه
معاون برق و انرژی وزارت نیرو در پایان با تأکید بر اینکه اکنون تمرکز بر روی هماهنگیهای سهجانبه است، گفت: در حال حاضر پیگیری برای رفع دغدغههای فنی کشور آذربایجان در اولویت قرار دارد تا با اطمینان کامل از پایداری شبکه و هماهنگیهای فنی، شاهد تحقق این پیوند سهجانبه باشیم.