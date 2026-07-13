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رئیس سازمان ملی استاندارد:

حراست باید با رویکرد پیشگیرانه از اعتبار و سرمایه انسانی سازمان صیانت کند

حراست باید با رویکرد پیشگیرانه از اعتبار و سرمایه انسانی سازمان صیانت کند
کد خبر : 1812766
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​رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با تأکید بر نقش راهبردی حراست در ارتقای سلامت اداری و امنیت سازمانی، گفت: حراست باید با رویکردی پیشگیرانه، اخلاق‌مدار و مبتنی بر صداقت، از امنیت، اعتبار و سرمایه انسانی سازمان صیانت کند.

به گزارش ایلنا به  نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، فرزانه انصاری، امروز در جمع کارکنان حراست این سازمان، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کشور به‌ویژه رهبر شهید انقلاب، ابراز امیدواری کرد با اتکا به روحیه تقوا، همدلی و تلاش کارکنان، بتوان خدمت‌رسانی بهتری به مردم داشت.

وی با تبریک روز ملی حراست از تلاش‌های کارکنان این مجموعه قدردانی کرد و گفت: حراست با ارائه دیدگاه‌های کارشناسی و دقیق، نقش مؤثری در تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی‌های سازمان ایفا می‌کند و می‌تواند از بروز بسیاری از آسیب‌ها پیشگیری کند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با تأکید بر اینکه حراست باید با رویکرد پیشگیرانه از تخلفات موجب افزایش اعتبار و تقویت سرمایه انسانی سازمان شود، افزود: حفاظت از آبروی کارکنان، صیانت از منابع، تأمین امنیت فیزیکی و پرسنلی و مقابله با تهدیدها از مهم‌ترین مأموریت‌های این حوزه است که باید با رعایت اخلاق حرفه‌ای، امانتداری و صداقت دنبال شود.

وی همچنین بر ضرورت ایجاد ارتباطی مناسب و مبتنی بر اعتماد میان کارکنان و مجموعه حراست تأکید کرد و گفت: فضای سازمان باید برای همه همکاران آرام، امن و اطمینان‌بخش باشد و از انتشار اخبار غیرموثق، شایعات و هرگونه اطلاعات نادرست جلوگیری شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، آموزش مستمر را از الزامات ارتقای عملکرد سازمان برشمرد و تصریح کرد: در صورت نیاز، برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه‌های مدیریت منابع انسانی، حراست، اخلاق حرفه‌ای و مهارت‌های مدیریتی باید در دستور کار قرار گیرد.

وی شفافیت، پاسخگویی و اطلاع‌رسانی به‌موقع را از دیگر اولویت‌های سازمان عنوان کرد و گفت: انتشار شفاف عملکردها و دستاوردهای سازمان، علاوه بر افزایش اعتماد کارکنان، مانع شکل‌گیری شایعات و اخبار غیرواقعی خواهد شد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، بر ضرورت مدیریت بهینه منابع، رعایت انضباط مالی و اجرای عدالت در پرداخت‌ها متناسب با مسئولیت‌ها و حجم کار کارکنان تأکید کرد.

وی در ادامه، تدوین چارچوب‌های رفتاری و اخلاقی و تبدیل تجربه‌های موفق سازمانی به استانداردهای ملی را مهم دانست و افزود: باید از ظرفیت تجربه‌های موفق برای ارتقای فرهنگ سازمانی و توسعه الگوهای مدیریتی در سطح کشور بهره گرفت.

در ادامه این نشست، مدیرکل دفتر مرکزی حراست، با قدردانی از توجه و حمایت‌های رئیس سازمان از جایگاه حراست، اظهار کرد: نگاه حمایتی و شناخت دقیق رئیس سازمان از حساسیت وظایف حراست، انگیزه کارکنان برای ایفای مسئولیت‌های خود را دوچندان کرده است.

وی با توصیف کارکنان حراست به عنوان دیده‌بانان بیدار و امین سازمان افزود: مجموعه حراست با هوشیاری، پایبندی به اصول اخلاقی و رعایت الزامات قانونی، همواره در مسیر صیانت از دستاوردهای سازمان و ارتقای سلامت اداری گام برمی‌دارد.

حسینی‌مؤخر همچنین با تأکید بر ضرورت چابکی در مواجهه با چالش‌های نظارتی، حراست را بازویی مشورتی و صیانتی برای تحقق اهداف عالی سازمان دانست.

شایان ذکر است؛ در پایان این نشست، کارکنان حراست دیدگاه‌ها، پیشنهادها و دغدغه‌های خود را در حوزه‌های تخصصی مطرح کردند.

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