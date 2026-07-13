تداوم پشتیبانی اعتباری بانک کشاورزی از زنجیره دام و طیور با صدور ۶۷ همت نویپو
با صدور هزار میلیارد تومان اعتبار تعهدی دیجیتال «نویپو» توسط بانک کشاورزی طی ۱۰ روز گذشته، مجموع «نویپو» صادره این بانک برای حمایت از فعالان زنجیره دام و طیور از ۶۷ هزار میلیارد تومان فراتر رفت.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، بر اساس آمار ثبتشده در پلتفرم «پالیز» بانک کشاورزی، تاکنون ۲۱ هزار و ۹۴۴ درخواست برای دریافت «نویپو» با مجموع ارزش بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان ثبت شده است. از این تعداد، ۶ هزار و ۴۹۹ تولیدکننده و فعال اقتصادی موفق به دریافت اعتبار تعهدی دیجیتال «نویپو» به ارزش ۶۷ هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان شدهاند.
همچنین ۱۳ هزار و ۴۱۵ پرونده دیگر به ارزش بیش از ۱۶۸ هزار میلیارد تومان در مراحل بررسی، اعتبارسنجی، تکمیل مدارک و کارشناسی در شعب بانک کشاورزی قرار دارد و متناسب با تکمیل فرآیندها، برای صدور نهایی اقدام خواهد شد.
بر اساس این گزارش، ابزار اعتباری «نویپو» در چارچوب سیاستهای بانک کشاورزی برای تأمین مالی زنجیره تولید، مدیریت سرمایه در گردش و کاهش فشار نقدینگی واحدهای دام، طیور و تأمینکنندگان نهادههای دامی رونمایی شده و از اواخر سال گذشته به طور جدی در دستور کار این بانک قرار گرفته است.
«نویپو» ابزار اعتبار تعهدی دیجیتال بانک کشاورزی است که برای تسهیل خرید نهاده و خوراک دام و طیور طراحی شده و به تولیدکنندگان این امکان را میدهد که بدون نیاز به آورده نقدی و بدون پرداخت سود بانکی، تنها با پرداخت کارمزد صدور ضمانتنامه، اعتبار لازم را دریافت و به فروشنده منتقل کنند. این سازوکار، ضمن تسهیل تأمین نهادهها، به پایداری تولید و تقویت زنجیره تأمین در بخش کشاورزی کمک میکند.