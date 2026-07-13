عضو کمیسیون امنیت ملی تشریح کرد:
«نوی پو» و «طرح اعتباری گندم» بانک کشاورزی، پشتوانه امنیت غذایی و امنیت ملی
نماینده مردم رباطکریم، بهارستان و پرند و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر جایگاه راهبردی امنیت غذایی در تأمین امنیت ملی ، ارائه «طرح اعتباری گندم» و «نویپو» توسط بانک کشاورزی را از اقدامات مؤثر در تداوم تولید و تقویت امنیت غذایی کشور دانست و بر ضرورت تسریع در تحقق افزایش سرمایه این بانک تأکید کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، حسن قشقاوی با بیان اینکه موضوع امنیت غذایی بارها در جلسات کمیسیون امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفته است، از اقدامات نوآورانه بانک کشاورزی در حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی قدردانی کرد و گفت: امنیت غذایی، جزئی جداییناپذیر از امنیت ملی است و هر اقدامی که به پایداری تولید و حمایت از فعالان این بخش منجر شود، در واقع سرمایهگذاری برای تقویت امنیت کشور است.
نماینده مردم رباطکریم، بهارستان و پرند با اشاره به دغدغه دیرینه گندمکاران در فاصله زمانی میان تحویل محصول و دریافت مطالبات، اظهار داشت: در سالهای گذشته کشاورزان پس از تحویل گندم به مراکز خرید، گاهی ماه ها برای دریافت مطالبات خود منتظر میماندند که این موضوع مشکلات متعددی برای آنان ایجاد میکرد؛ بانک کشاورزی با ارائه طرح اعتباری گندم، راهکاری مؤثر برای رفع این چالش ارائه داده است.
وی افزود: در این طرح، اختصاص اعتبار معادل ۳۰ درصد ارزش گندم همزمان با تحویل محصول به سیلوها، اقدامی هوشمندانه و ارزشمند است که به کشاورزان امکان میدهد پیش از پرداخت کامل مطالبات، نیازهای ضروری خود را تأمین کنند؛ این طرح شایسته حمایت جدی است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین با اشاره به اهمیت تأمین به موقع نهادههای دامی و تأثیر آن بر ثبات تولید، درباره طرح «نویپو» گفت: این طرح با فراهم کردن اعتبار مورد نیاز دامداران و مرغداران برای خرید نهادهها، مشکل کمبود نقدینگی را تا حد زیادی برطرف میکند و نقش مهمی در تداوم تولید، کنترل قیمتها و تقویت امنیت غذایی کشور دارد.
وی تأکید کرد: هر دو طرح بانک کشاورزی، نمونهای موفق از بهکارگیری ابزارهای نوین مالی در خدمت تولید است و میتواند الگویی مؤثر برای حمایت هدفمند از بخش کشاورزی باشد.
قشقاوی در ادامه با اشاره به ضرورت تقویت توان مالی بانک کشاورزی، افزایش سرمایه این بانک را مطالبهای مهم برای توسعه خدمات اعتباری دانست و گفت: بانک کشاورزی به عنوان بازوی تخصصی تأمین مالی بخش کشاورزی، نقشی تعیینکننده در تحقق اهداف این بخش ایفا میکند و انتظار میرود منابع پیشبینیشده برای افزایش سرمایه آن هرچه سریعتر تخصیص یابد.
نماینده مردم رباطکریم، بهارستان و پرند در پایان از پیگیری موضوع افزایش سرمایه بانک کشاورزی در مجلس خبر داد و گفت: این موضوع را از طریق کمیسیون اقتصادی مجلس دنبال خواهیم کرد تا زمینه تقویت هرچه بیشتر توان مالی بانک کشاورزی فراهم شود.