وزیر نیرو حمله ارتش تروریستی آمریکا به تأسیسات آبی هندیجان را محکوم کرد
وزیر نیرو با محکوم کردن حمله بامداد امروز به ایستگاه پمپاژ زهکش RMD هندیجان، هدف قرار دادن زیرساختهای حیاتی آب و برق را اقدامی مغایر با اصول انسانی، حقوق بینالملل و حقوق بشردوستانه دانست و تأکید کرد: تعرض به تأسیسات آب و برق، تعرض مستقیم به سلامت، امنیت و زندگی مردم است.
به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، عباس علیآبادی با اشاره به اینکه تأسیسات آب و برق از مهمترین زیرساختهای غیرنظامی کشور به شمار میروند، اظهار کرد: حمله به این مراکز، که وظیفه تأمین نیازهای اساسی مردم را بر عهده دارند، هیچ توجیهی ندارد و جامعه جهانی باید نسبت به اینگونه اقدامات واکنشی قاطع و مسئولانه نشان دهد.
وی با تسلیت شهادت شاکر محیسنی، از کارکنان متعهد سازمان آب و برق خوزستان که در جریان این حمله جان خود را از دست داد، افزود: این حادثه بار دیگر نشان داد که هدف قرار دادن زیرساختهای حیاتی، جان خدمتگزاران مردم را نیز تهدید میکند و مصداق آشکار نقض حقوق بشردوستانه است.
وزیر نیرو با یادآوری حملات انجامشده علیه زیرساختهای آب و برق کشور در جریان جنگ ۴۰ روزه رمضان، تصریح کرد: در آن مقطع نیز تأسیسات آبی، آبشیرینکنهای جنوب کشور، نیروگاهها و بخشهایی از شبکه برق هدف حملات قرار گرفتند، اما کارکنان صنعت آب و برق با تلاش شبانهروزی و روحیه جهادی، اجازه ندادند خدمترسانی به مردم متوقف شود.
علیآبادی با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، این حضور را نشانه انسجام، همبستگی و پشتیبانی ملت ایران از آرمانهای انقلاب دانست و گفت: تداوم حملات به زیرساختهای حیاتی کشور پس از این نمایش بزرگ وحدت ملی، بیش از هر چیز بیانگر استیصال و عصبانیت دشمن از ناکامی در دستیابی به اهداف خود است.
وی تأکید کرد: وزارت نیرو و کارکنان صنعت آب و برق با تمام توان به خدمترسانی ادامه خواهند داد و اجازه نخواهند داد این اقدامات خللی در تأمین پایدار آب و برق مردم ایجاد کند.