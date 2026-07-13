وزیر نیرو حمله ارتش تروریستی آمریکا به تأسیسات آبی هندیجان را محکوم کرد

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، عباس علی‌آبادی با اشاره به اینکه تأسیسات آب و برق از مهم‌ترین زیرساخت‌های غیرنظامی کشور به شمار می‌روند، اظهار کرد: حمله به این مراکز، که وظیفه تأمین نیازهای اساسی مردم را بر عهده دارند، هیچ توجیهی ندارد و جامعه جهانی باید نسبت به این‌گونه اقدامات واکنشی قاطع و مسئولانه نشان دهد.

وی با تسلیت شهادت شاکر محیسنی، از کارکنان متعهد سازمان آب و برق خوزستان که در جریان این حمله جان خود را از دست داد، افزود: این حادثه بار دیگر نشان داد که هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی، جان خدمتگزاران مردم را نیز تهدید می‌کند و مصداق آشکار نقض حقوق بشردوستانه است.

وزیر نیرو با یادآوری حملات انجام‌شده علیه زیرساخت‌های آب و برق کشور در جریان جنگ ۴۰ روزه رمضان، تصریح کرد: در آن مقطع نیز تأسیسات آبی، آب‌شیرین‌کن‌های جنوب کشور، نیروگاه‌ها و بخش‌هایی از شبکه برق هدف حملات قرار گرفتند، اما کارکنان صنعت آب و برق با تلاش شبانه‌روزی و روحیه جهادی، اجازه ندادند خدمت‌رسانی به مردم متوقف شود.

علی‌آبادی با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، این حضور را نشانه انسجام، همبستگی و پشتیبانی ملت ایران از آرمان‌های انقلاب دانست و گفت: تداوم حملات به زیرساخت‌های حیاتی کشور پس از این نمایش بزرگ وحدت ملی، بیش از هر چیز بیانگر استیصال و عصبانیت دشمن از ناکامی در دستیابی به اهداف خود است.

وی تأکید کرد: وزارت نیرو و کارکنان صنعت آب و برق با تمام توان به خدمت‌رسانی ادامه خواهند داد و اجازه نخواهند داد این اقدامات خللی در تأمین پایدار آب و برق مردم ایجاد کند.

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