مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در مراسم افتتاح طرح توسعه شرکت سایپاگام تأکید کرد:
افزایش بیش از دوبرابری ظرفیت تولید سایپاگام/ تداوم مسیر تولید و توسعه در گروه خودروسازی سایپا
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در مراسم افتتاح فاز جدید تولیدی شرکت سایپا گام گفت: توسعه فعالیتهای گروه خودروسازی سایپا حتی در روزهای سخت جنگهای تحمیلی دنبال شد و همچنان با قدرت ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، علی شیخزاده، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، در مراسم افتتاح سالنهای جدید تولید شرکت سایپاگام و آغاز طرح توسعه سیمسازی و قطعات الکترونیکی این شرکت، ضمن تسلیت ایام سوگواری و گرامیداشت یاد رهبر شهید و شهدای جنگ های تحمیلی، گفت: امروز همکاران ما در شرکت سایپاگام یک کار بزرگ، ارزشمند و ماندگار را رقم زدند؛ آن هم در شرایطی که بسیاری از بنگاهها و بخشهای اقتصادی کشور با مشکلات متعدد روبهرو هستند و گروه سایپا نیز از این شرایط مستثنی نیست.
وی با بیان اینکه اجرای چنین پروژهای در این شرایط نیازمند جسارت و انگیزه بود، افزود: آغاز و اجرای این طرح با این ابعاد، تصمیمی شجاعانه بود که با تلاش همکاران ما در سایپاگام و سازهگستر و دیگر شرکتهای تابعه گروه به ثمر نشست.
توسعه سایپاگام، سرمایهگذاری برای آینده صنعت خودرو است
مدیرعامل گروه سایپا با تشریح اهمیت راهبردی فعالیتهای سایپاگام اظهار کرد: صنعت خودرو طی سالهای اخیر به سمت پلتفرمهای الکترونیکی حرکت کرده و امروز بخش قابل توجهی از ارزش خودرو را سامانههای الکترونیکی، نرمافزارها و سختافزارهای کنترلی تشکیل میدهند.
شیخزاده با تأکید بر اینکه «الکترونیک، مغز خودرو است»، تصریح کرد: امروز نمیتوان ادعای خودروسازی داشت، اما مالک فناوریهای الکترونیکی و پلتفرمهای اصلی خودرو نبود. بدین جهت توسعه سایپاگام، سرمایهگذاری برای آینده صنعت خودرو بشمار می رود.
عبور از شرایط دشوار و ادامه مسیر توسعه
شیخزاده با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: مشکلات انباشته سالهای گذشته، در کنار پیامدهای جنگ های تحمیلی اخیر، فشارهای زیادی بر صنعت خودرو وارد کرده است، اما در چنین شرایطی که بسیاری از بنگاهها درگیر «استراتژی بقا» هستند خوشبختانه گروه سایپا توانسته این دوره سخت را پشت سر بگذارد و روند توسعه ای در فعالیتهای خود داشته باشد.
وی با اشاره به برخی فضاسازیها درباره وضعیت گروه سایپا گفت: هر زمان مجموعهای در مسیر درست حرکت کند و چشمانداز روشنی پیش روی آن قرار گیرد، طبیعی است که حجم هجمهها و حاشیهها نیز افزایش یابد.
افزایش ظرفیت تولید و آغاز فاز دوم توسعه سایپاگام
پیش از سخنان مدیرعامل گروه سایپا، پیمان ابراهیمی، مدیرعامل شرکت سایپاگام، گزارشی از روند اجرای طرح توسعه این شرکت و دستاوردهای آن ارائه کرد.
وی با بیان اینکه فعالیت شرکت سایپاگام از سال ۱۳۹۸ آغاز شد، گفت: مأموریت افزایش ظرفیت تولید با حداقل هزینه و تنوعبخشی به محصولات به سایپاگام واگذار شد و با حمایت مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، عملیات اجرایی این طرح از اسفندماه سال ۱۴۰۳ آغاز شد.
مدیرعامل شرکت سایپاگام با اشاره به تحقق کامل اهداف فاز نخست پروژه توسعه اظهار کرد: ظرفیت تولید شرکت در فاز نخست به ۸۰۰ دستگاه مجموعه الکترونیکی خودرو در روز رسیده و امکان تولید تمامی محصولات گروه سایپا در این مجموعه فراهم شده است.
وی از آغاز فاز دوم توسعه خبر داد و گفت: با تکمیل تجهیزات جدید، تا پاییز سال ۱۴۰۵ ظرفیت تولید سایپاگام به یکهزار دستگاه مجموعه الکترونیکی خودرو در روز افزایش خواهد یافت.
مدیرعامل شرکت سایپاگام گفت: تعداد محصولات تولیدی از ۳۲ محصول به ۱۰۵ محصول رسیده و علاوه بر محصولات جاری، تولید قطعات مربوط به محصولات جدید از جمله آریا، شاهین، اطلس، سهند و پلتفرم P90 نیز در برنامه قرار دارد که بخشی از آنها هماکنون در مراحل آمادهسازی برای تولید انبوه هستند.
افزایش بیش از دوبرابری ظرفیت تولید سایپاگام
وی افزود: ظرفیت تولید سایپاگام از حدود ۱۲۲ هزار دستگاه خودرو در سال گذشته، برای سال جاری به ۲۵۰ هزار دستگاه هدفگذاری شده است.
ابراهیمی همچنین به توجه ویژه به توسعه سرمایه انسانی و مسئولیت های اجتماعی در این شرکت اشاره کرد و گفت: تعداد کارکنان شرکت به یکهزار و ۶۳ نفر رسیده است و در چارچوب مسئولیتهای اجتماعی، ۶۰ نفر از افراد ناشنوا نیز در این مجموعه مشغول به کار شدهاند. همچنین میانگین سنی کارکنان سایپاگام حدود ۲۹ سال است که نشاندهنده بهرهگیری از ظرفیت نیروهای جوان و متخصص در این شرکت است.
توسعه تولید با تکیه بر توان داخلی محقق شده است
در ادامه این مراسم، علیرضا فاتحینژاد، فرماندار شهرستان قدس، از مدیران و کارکنان شرکت سایپاگام به دلیل اجرای این طرح توسعهای قدردانی کرد.
وی با اشاره به شرایط دشوار کشور در ماههای گذشته افزود: در حالی که برخی واحدهای تولیدی و صنعتی به دلیل مشکلات اقتصادی و شرایط ناشی از جنگ ناگزیر به کاهش فعالیت یا تعدیل نیرو شدهاند، شرکت سایپاگام مسیر توسعه را متوقف نکرد و امروز شاهد بهرهبرداری از این پروژه و اشتغالزایی مضاعف در این مجموعه هستیم.
فرماندار شهرستان قدس تأکید کرد: بخش قابل توجهی از تجهیزات و زیرساختهای این مجموعه با تکیه بر توان متخصصان داخلی طراحی و بومیسازی شده و این دستاورد، نتیجه نگاه آیندهنگر مدیران، دانش فنی مهندسان و تلاش کارگران پرتلاش این مجموعه است.